Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже есть два претендента. Наполи готов отпустить Милика за 15 миллионов
Следующим летом могут потерять бесплатно
Аркадиуш Милик не попал ни в одну из заявок "Наполи" на этот сезон. Все из-за его отказа продлевать контракт, который заканчивается летом 2021-го года.
Чтобы не потерять форварда бесплатно, руководство неаполитанцев готово продать Милика зимой. Цена вопроса - 15 миллионов евро.
Два клуба в январе готовы подписать Аркадиуша. Польский нападающий, по данным Goal, попал на радар "Ювентуса" и "Атлетико".
Отметим, что за "Наполи" Милик отыграл 122 матча и забил 48 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
- Директор Ингульца: День подогрева на стадионе Зирка стоит 70 тысяч, но его нужно было включать за четыре дня до матча
- Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований
- Серия А. Ювентус - Аталанта 1:1. Пижонство наказуемо
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...