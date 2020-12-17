  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Уже есть два претендента. Наполи готов отпустить Милика за 15 миллионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже есть два претендента. Наполи готов отпустить Милика за 15 миллионов

Италия
(1 голосов)

Следующим летом могут потерять бесплатно

Уже есть два претендента. Наполи готов отпустить Милика за 15 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Аркадиуш Милик не попал ни в одну из заявок "Наполи" на этот сезон. Все из-за его отказа продлевать контракт, который заканчивается летом 2021-го года.

Читайте такжеМилик провел встречу с руководством Наполи - игрок намерен сменить клуб зимой

Чтобы не потерять форварда бесплатно, руководство неаполитанцев готово продать Милика зимой. Цена вопроса - 15 миллионов евро.

Два клуба в январе готовы подписать Аркадиуша. Польский нападающий, по данным Goal, попал на радар "Ювентуса" и "Атлетико".

Отметим, что за "Наполи" Милик отыграл 122 матча и забил 48 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...