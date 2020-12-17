Уже есть два претендента. Наполи готов отпустить Милика за 15 миллионов

Аркадиуш Милик не попал ни в одну из заявок "Наполи" на этот сезон. Все из-за его отказа продлевать контракт, который заканчивается летом 2021-го года.

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Чтобы не потерять форварда бесплатно, руководство неаполитанцев готово продать Милика зимой. Цена вопроса - 15 миллионов евро.

Два клуба в январе готовы подписать Аркадиуша. Польский нападающий, по данным Goal, попал на радар "Ювентуса" и "Атлетико".

Отметим, что за "Наполи" Милик отыграл 122 матча и забил 48 голов.