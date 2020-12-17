Серия А. Рома сравнивается по очкам с Ювентусом

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино" 3:1

Голы: Мхитарян 28, Верету 43 (пен.), Лоренцо Пеллегрини 68 - Белотти 73

"Рома": Пау Лопес, Манчини (Кумбулла 46), Смоллинг, Ибаньес, Б. Перес (Карсдорп 46), Верету, Вильяр (Педро 59), Спинаццола (Калафиори 71), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 59)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно (Бонаццоли 77), Бремер, Льянко, Синго, Гояк (Ансальди 23, Эдера 45), Мейте (Ринкон 46), Линетти, Войвода, Лукич (Сегре 46), Белотти



Предупреждения: Б. Перес 21, Манчини 23, Вильяр 56, Калафиори 90+1 - Синго 7, Льянко 78

Удаление: Синго 14 (вторая жёлтая)

Против сильных соперников "Рома" страдает. Чего стоит хотя бы недавний 0:4 от "Наполи"?! А вот в матчах против команд ниже Топ-9 в нынешнем сезоне добыла шесть побед в шести матчах с разницей мячей 19:4. Вместе с предыдущим серия достигает 11-ти с 35-ю забитыми. "Торино" был легко присоединён к этой серии. "Быки" до сих пор набрали лишь шесть очков, последние по пропущенным (27). То есть продолжают кошмарный предыдущий сезон. Клуб сотрясают скандалы, разъярённые болельщики из каждой улыбки игроков во время матчей делают слона. Что в таком состоянии он мог сделать в Риме?!

Висящий на волоске Марко Джампаоло решил вывести из состава всех "стариков". Ринкона, Иццо, Нкулу, Ансальди, Сиригу, Родригеса. От молодёжи он требовал активной наглой игры, владения мячом. Гости действительно начали так - смело, на равных. Вот только молодёжь подвела очень быстро. 19-летний Синго за срыв контратаки Мхитаряна и попадание в ногу Спинаццоле был удалён уже к 14-ой минуте. 23-летний Льянко плохо прервал "кросс", а Мхитарян с отскока классно пробил слёта. Тот же Льянко в концовке тайма достал не мяч, а ногу Джеко, хотя начинал эпизод гораздо ближе к мячу.

"Рома" не играла блестяще ни против десяти, ни против 11-ти соперников. Просто бесконечно пасовала. Кроме голов, в первые 60 минут запомнились лишь забросы на Манчини и Спинаццолу. Первый в упор попал во вратаря, второй слёта чуть не попал. Впрочем, по результату с мыслями об "Аталанте" в воскресенье "волки" играли чётко. А после 60-ой минуты на удар издали Эдеры в перекладину ответили контратакой Майораля и Пеллегрини. И лишь после этого позволили "быкам" серьёзно давить, а Белотти - забить в результате клоунады вратаря и защитников. Один. Другие мячи летели чуть неточно.

Подопечные Паулу Фонсеки выходят на третье место по набранным очкам. Наравне с "Ювентусом". А подопечные Джампаоло остаются в зоне вылета. Они попытаются оправдаться удалением и говорить о хорошем начале и последних 30-ти минутах. Однако искать им нужно не оправдания, а очки.