Мхитарян забивает, волки догоняют Юве. Видео обзор матча Рома - Торино

Предлагаем вашему вниманию обзор матча "Рома" – "Торино", 12 тура Серии А.

Уже с первых минут "Торино" пришлось играть в меньшинстве, Синго получил вторую желтую карточку за нарушение, после чего покинул игру. Хозяева матча воспользовались этим и начали больше прессинговать, забив дважды в первом тайме. Голы на счету Генриха Мхитаряна и Жордана Верету. На 60 минуте у "быков" была отличная возможность забить, но штанга спасла команду Фонсеки. Позже "волки" разыграли мяч в штрафной, поразив ворота соперника вновь. Гости матча смогли забить всего один мяч, но отыграться не сумели.

Сейчас "Рома" находится на 4 позиции, имея 24 очка, "Торино" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. В следующем туре, 20 декабря, "Рома" сыграет против "Аталанты" Руслана Малиновского, а "Торино" встретится с "Болоньей".

Серия А. 12 тур

Рома – Торино 3:1

Голы: Мхитарян, 27, Верету, 43, Пеллегрини, 68 — Белотти, 73

Удален: Синго,15