Типичный тур мидуика. Итоги 12-го тура Серии А

Удинезе - Кротоне 0:0

Беневенто - Лацио 1:1

Ювентус - Аталанта 1:1

Специя - Болонья 2:2

Эллас Верона - Сампдория 1:2

Дженоа - Милан 2:2

Интер - Наполи 1:0

Парма - Кальяри 0:0

Фиорентина - Сассуоло 1:1

Рома - Торино 3:1

Доминирование вратарей, провалы суперзвёзд в атаке, судейские скандалы, избыток ничьих грандов и ничьих вообще (семь!!!). 12-й тур Серии А был совершенно не похож на предыдущие, на типичные для этой лиги. Таким образом, первый тур посреди недели в сезоне отвечал стереотипу таких. С другой стороны, можно сказать, он был ожидаемым туром в этом сумасшедшем спрессованном сезоне.

Пятая победа подряд

"СуперХанданович". "Победа с остановкой сердца". Эти заголовки Gazzetta Dello Sport точно отражают дух матча "Интер" - "Наполи". Две лучшие атаки лиги выдали игру, которую оба тренера дипломатично назвали "весьма тактическим матчем". Слишком мало темпа и остроты, слишком много неточности, нервов, споров с арбитрами. Антонио Конте заявил, что команды "слишком уважали и знали друг друга" и потому сделали игру плохо выглядящей. Говорил о двойной важности очков в таком матче, особом весе игры, об умении страдать и ментальном росте. А Дженнаро Гаттузо говорил о судействе.

В игровом плане "Наполи" был гораздо сильнее, и Гаттузо многое понравилось. 17:5 по ударам по воротам, 59:41 по владению мячом. С новинкой в виде двух чистых опорников Демме и Бакайоко гости явно усилили отбор и раскатывали хозяев. Причём в последние 17 минут в меньшинстве как раз неаполитанцы достигли 7:1 по ударам по воротам, Ханданович постоянно спасал, Петанья попал в каркас ворот. Вместе с тем, как сказал Гаттузо, возникало ощущение, что даже если бы они всю ночь пытались занести мяч в сетку руками - не сумели бы. Чувствовалось, что постоянно чего-то не хватает.

Судейство Давиде Массы и компании вызвало гораздо больше интереса. Второй тайм Gazzetta назвала "Диким Западом". Посчитав, что арбитры потеряли контроль над игрой. Указывали на то, что Милан Шкриньяр должен был получить вторую жёлтую карточку. Пенальти не всем понравился. А Гаттузо взбесило удаление Инсинье. "В Англии и Шотландии постоянно посылают арбитров на три буквы. Только в Италии удаляют за это. Он не говорил это в лицо. Арбитры должны уметь не слышать такого". Впрочем, с Рино я не согласен категорически, пенальти на Дармиане был. А "Дикий Запад" был обоюдным.

"Интер" уже с пятой победой в лиге подряд, остаётся лидером Серии А по забитым, по очкам отстаёт от "Милана" лишь на одно. В таком состоянии судейство, дикость, уровень игры и даже вылет из Лиги Чемпионов не важны. Команда Конте в лиге сейчас на ходу.

Вторая по ходу

"Рома" - вторая после "Интера" по ходу в шести последних матчах. На ней всё ещё висит ярлык неудачника в матчах против сильных команд. Зато против команд уровня "Беневенто", "Кротоне", "Специи", "Дженоа", "Пармы", "Торино" она, в отличие от "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Аталанты", "Лацио", очков не теряла. Даже не собиралась. У команд ниже Топ-9 она выиграла уже 12-й матч подряд, забив в них 38 мячей. Таких как "Торино", сидящего в зоне вылета, закрывшегося на базе, выбросившего из состава всех "стариков" (самый молодой стартовый состав за 14 лет), "волки" сжирают легко.

Паулу Фонсека ожидал сложную игру, напоминая о 2:0 и 3:1 по ходу матчей "Торо" против "Сассуоло" и "Интера", 3:2 на 93-ей минуте против "Лацио". О поражении "Ромы" в последнем очном матче в Риме. Гости и ныне боролись. Несмотря на удаление Синго уже на 14-ой минуте, выиграли матч по ударам по воротам. Начали и закончили его мощно. Тем не менее, победа хозяев выглядела лёгкой. Они безраздельно владели мячом, постоянными банальными передачами убаюкивали игру и затем вдруг "взрывались". Мхитарян на добивании, Верету с пенальти и Пеллегрини в контратаке сделали результат.

Претензий к Розарио Абиссо также было немало. И более существенных. Равный стык Синго со Спинаццолой можно было и не наказывать второй жёлтой. Спортивный директор Давиде Ваньяти прямо назвал инцидент грубой ошибкой судей. Говорил он и о фоле на Белотти при первом голе. Со вторым заявлением спортдира я согласен. Но насчёт Синго больше соглашусь с тренером Марко Джампаоло. Вися на жёлтой карточке, нужно осторожнее идти в такие стыки.

Фонсека остался удовлетворён игрой, но даже близко не впадал в эйфорию. Самым важным назвал три очка. Также следует отметить важность частичного отдыха Джеко, Педро, Карсдорпа, Кумбулла перед выездом к "Аталанте". Успешный тур для "Ромы". Она уже третья по очкам.

Акцент на игру, не на результат

Матч в Турине кардинально отличался от матчей в Риме и Милане. И результатом, и качеством. "Ювентус" и "Аталанта" отыграли замечательно, повышая градус борьбы с каждой минутой. Два великолепных гола против течения игры, серия блестящих сейвов вратарей, глупости обороны, влияние замен (практически ассист опального Алехандро Гомеса), заработанный симуляцией Кьезы пенальти и ужасное исполнение самого Криштиану Роналду, даже ещё более дикий промах Альваро Мораты. Шедевральный черпачок Кьезы издали на 29-ой минуте всего третьим касанием мяча в матче. Не хватало лишь драмы в концовке.

Из ужасной серии - двух побед в девяти матчах во всех турнирах - "Аталанта" вышла победой в Амстердаме и разгромом "Фиорентины". Её выход из кризиса с помощью новой более стабильной схемы 3-5-2 продолжился и в среду. Она сумела отыграться, по пасам в атакующей трети поля победила со счётом 179:88. То есть давила, атаковала гораздо чаще, чем соперник. Джан Пьеро Гасперини наступил на горло собственной гордости, выпустил Гомеса рано и получил награду за это. А его вратарь Пьерлуиджи Голлини после такой игры осмелел и отказался называть "Ювентус" фаворитом Серии А.

"Юве" доволен меньше. Он не переиграл "Аталанту" дома уже в третий раз подряд. Впервые с сезона 1984/85 набрал так много ничьих в первых 12-ти матчах сезона - шесть. Войцех Щесны, спасавший команду, заявил, что нельзя столько играть вничью. Андреа Пирло в который раз не нравится недостаток сконцентрированности и безжалостности. Девятый из 11-ти матчей лиги на поле с пропущенными. Пижонская пятка Мораты по пустым воротам заставила тренера футболить бутылки на скамье запасных. Вместе с тем, он отмечал качество игры подопечных, их желание. В этом плане остался очень доволен.

Ждут Мессию

А вот "Милан" своей ничьей не должен быть доволен. Травмы уже добивают "россонери". Без Златана, Кьера, Беннасера, Габбии, Эрнандеса они не переигрывали команду из зоны вылета, к началу тура худшую в лиге по забитым. Во второй раз подряд после всего одного в десяти предыдущих матчах уступали в счёте. Забили с удара издали и углового. А их вратаря пресса назвала лучшим игроком команды. 24-й матч подряд без поражений, рекорд лиги всех времён - как минимум два забитых в 14-ти матчах подряд, первое место - приятные ощущения. Но и у "дьяволов" слишком много ничьих. А также травм.

Стефано Пиоли говорил о плохом поле, о ничьей в запутанной игре как о позитиве, о нормальной обороне. О плохом поле говорил и автор первого гола Давиде Калабрия. Но всё это не скрашивает ситуацию. "Милан" слабеет, теряет силы. Потери очков против команд уровня "Пармы" и "Дженоа" в таком стиле уже больше напоминают "Милан" предыдущих лет. И болельщики на форумах начали грызться как в предыдущие годы. Перед матчами против "Сассуоло" и "Лацио", при всего одном очке гандикапа над "Интером" и жуткой усталости ситуация складывается неприятная. Остаётся ждать всё того же Мессию.

Нет Мессии

У "Лацио" нет Мессии в лазарете. Вообще-то, почти все лидеры (кроме Франческо Ачерби) в Беневенто играли. Что не помогло избежать пятого матча из шести последних без побед. Четвёртого из шести в лиге. Худшего старта Серии А в каденции Симоне Индзаги. Перестрелка в дебюте, скоростной первый тайм, период давления ближе к концу - всё это "орлы" не выиграли. Даже наоборот. При 72:28 по владению мячом в первом тайме по ударам по воротам они уступили почти вдвое. Пропустили в раздевалку. В концовке пытались давить, но создали мало, а в контратаках "ведьм" гостей не раз спас Рейна.

Симоне Индзаги остался весьма доволен первым таймом своей команды. Заявил, что она "испробовала всё". Рейна считает, что в первом тайме можно было всё закончить. Наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги до перерыва видел в соперниках по семейному дерби "инопланетян", а гол Иммобиле - кандидатом на гол сезона. Но, вообще-то, кроме него и стойки Луиса Альберто, серьёзных ударов "Лацио" не создал. А во втором тайме и вовсе сильно сдал. Он просто недостаточно силён сегодня. Потому и всего лишь девятый. Потому матч против "Наполи" в воскресенье Рейна называет финалом.

На волю с базы

На этот раз аутсайдеры матчей выступили явно лучше, чем в предыдущих турах. Индзаги-старший не мог "требовать от игроков большего", называл их "фантастическими". Наставник "Дженоа" Роландо Маран был доволен злостью и разочарованием игроков из-за потери победы, считая это признаком характера. "Грифоны" добавляют в игре. Чезаре Пранделли заявил об "отличной реакции" на неудачи, об осознании борьбы за выживание, деликатной ситуации. Ничья с "Сассуоло" в этой борьбе ужасающе кризисной "Фиорентины" - достижение. Да даже забитый мяч. Тренер решил отпустить команду с базы.

Как и Синиша Михайлович - "Болонью" после камбека с 0:2 в Специи. Серб остался доволен борьбой и креативом. Его команда ещё и не реализовала пенальти в концовке. Его оппонент Винченцо Итальяно был как раз очень зол из-за упущенного преимущества, назвал результат руинами преимущества великолепной "Специи". Но и для его команды после провала в Кротоне такое выступление очень важно. А сам "Кротоне" отстоял на ноль в Удине и закрепил ту победу. Чем его наставник Джованни Строппа доволен прежде всего. Отметим и первую победу "Сампдории" после двух ничьих и пяти поражений.

Украинский след

Задача-минимум - побыстрее войти в игру после коронавируса - Русланом Малиновским выполнена. Он играет так же интенсивно, как и до болезни, в том же стиле. А вот задача-максимум - доказать, что способен заменить стоящего на выход из клуба Гомеса - гораздо сложнее. В матче против "Фиорентины" он как раз блестяще доказал. В Турине уже осталось немало вопросов. СМИ не оценивали его игру низко, ставили "6-6.5", отмечали активность в первом тайме и "ракету" в левой ноге.

Вместе с тем, первый тайм "Аталанты" был менее мощным и ярким, чем второй. Когда Гомес уже был на поле.

В схеме 3-5-2 Руслан был вынужден играть на одной линии с форвардом Сапатой и высоко прессинговать. Из-за этого украинец не мог двигаться назад в глубину и искать мячи. Потому по касаниям и передачам за минуту игры он совсем не впечатлил. Потому не всегда влиял на игру. Его лучшим периодом была вторая четверть матча. Именно тогда он обеспечил лидерство на поле по ударам по воротам (4). В частности, исполнив плотный штрафной (Щесны) и чуть не попав низом после смещения с фланга. Однако в третьей четверти разве что неплохо проходил вперёд, в итоге застревая без паса и удара.

Из позитива отмечу 90 процентов точности передач. Явно лучше, чем 62 несколько дней тому. С другой стороны, он непривычно плохо подавал угловые. Обычно до первого же защитника. И выиграл лишь две из восьми дуэлей. Так что высокую оценку за матч я ему поставить не могу. Выполнял задание тренера, блеснул в одной четверти, закопался в другой и покинул поле на 71-ой минуте. "Шестёрка".

Лучший игрок и вратарь тура - Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"). Тур вратарей. Легко взял пенальти Роналду

Прорыв тура - Маттиа Дестро ("Дженоа"). Первый дубль за три года. Да ещё и против лидера лиги

Разочарования тура - Альваро Мората и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Разочарование пропорционально ожиданиям

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Наступил на горло собственной гордости и получил дивиденды