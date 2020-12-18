СМИ: Ибрагимович пропустит последние матчи 2020-го года

Златан Ибрагимович уже не сыграет в этом году. Об этом передает Sky Sport Italia.

Долгое время ходила информация, что швед сможет вернуться уже на этих выходных, но сегодня он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Вероятнее всего, он сможет сыграть против "Беневенто" третьего января.

Златан сумел стать одним из лидеров команды Пиоли, забив в чемпионате десять голов. Во многом благодаря Ибрагимовичу "россонери" сейчас лидируют в Серии А.

Отметим, что в этом году "Милан" сыграет против "Сассуоло" и "Лацио".