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Серия А. Плохие результаты Фиорентины все еще лучше, чем игра

Италия
(1 голосов)

"Верона" против грандов играет гораздо лучше

Серия А. Плохие результаты Фиорентины все еще лучше, чем игра
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Влахович 19 (пен.) - Велозу 7 (пен.)

С Чезаре Пранделли в первых пяти матчах "Фиорентина" набрала лишь два очка и забила два мяча. И такие результаты даже лучше, чем игра, на которую невозможно смотреть без боли. В обороне команда неплоха, но с мячом просто не знает, что делать. Без скорости, без ума, без опасных моментов, даже почти без ударов по воротам. "Верона" точно знает, что делать с мячом. Бить его вперёд. Это, как и жёсткая оборона, помогло переиграть в гостях "Аталанту", "Лацио", не уступить "Милану". Но против более слабых команд результаты гораздо хуже. И сегодня получилась лишь унылая ничья.

Первый тайм "Фиорентина" выиграла со счётом 1:0. Не по голам. По ударам по воротам, если не считать пенальти. Из почти 60-ти процентов владения мячом "фиалки" не извлекли ничего. Как и "мастифы" из редких контратак. Да и одиннадцатиметровые были крайне сомнительными. Вряд ли в дуэлях Барреки с Сальседо и Гюнтера с Влаховичем были фолы. Во втором тайме команды чуть-чуть добавили. Совсем чуть-чуть. По одному реальному моменту они создали. Однако веронец Лазович проиграл дуэль Драговски, а флорентиец Миленкович головой совсем немного не попал.

"Верона" остаётся седьмой, но по итогам тура может опуститься на девятое место. "Фиорентина" остаётся 17-ой.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Эллас Верона
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