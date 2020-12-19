Серия А. Плохие результаты Фиорентины все еще лучше, чем игра

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Влахович 19 (пен.) - Велозу 7 (пен.)

С Чезаре Пранделли в первых пяти матчах "Фиорентина" набрала лишь два очка и забила два мяча. И такие результаты даже лучше, чем игра, на которую невозможно смотреть без боли. В обороне команда неплоха, но с мячом просто не знает, что делать. Без скорости, без ума, без опасных моментов, даже почти без ударов по воротам. "Верона" точно знает, что делать с мячом. Бить его вперёд. Это, как и жёсткая оборона, помогло переиграть в гостях "Аталанту", "Лацио", не уступить "Милану". Но против более слабых команд результаты гораздо хуже. И сегодня получилась лишь унылая ничья.

Первый тайм "Фиорентина" выиграла со счётом 1:0. Не по голам. По ударам по воротам, если не считать пенальти. Из почти 60-ти процентов владения мячом "фиалки" не извлекли ничего. Как и "мастифы" из редких контратак. Да и одиннадцатиметровые были крайне сомнительными. Вряд ли в дуэлях Барреки с Сальседо и Гюнтера с Влаховичем были фолы. Во втором тайме команды чуть-чуть добавили. Совсем чуть-чуть. По одному реальному моменту они создали. Однако веронец Лазович проиграл дуэль Драговски, а флорентиец Миленкович головой совсем немного не попал.

"Верона" остаётся седьмой, но по итогам тура может опуститься на девятое место. "Фиорентина" остаётся 17-ой.