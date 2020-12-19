Серия А. Лучший гостевой матч Ювентуса в сезоне

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Ювентус" 0:4

Голы: Кулушевски 23, Криштиану Роналду 26, 48, Мората 86

"Парма": Сепе, Якопони (Бузи 60), Алвеш, Осорио, Гальоло, Зом, Эрнани, Куртич (Бругман 85), Куцка (Сиприен 60), Корнелиус (Инглезе 61), Жервиньо (Карамо 46)

"Ювентус": Буффон, Де Лихт, Бонуччи (Куадрадо 76), Алекс Сандро, Данило, МакКенни (Портанова 76), Бентанкур, Кулушевски, Рэмзи (Бернардески 68), Мората, Криштиану Роналду (Кьеза 82)

Предупреждениe: Данило 40

Впервые с сезона 1984/85 "Ювентус" набрал так много ничьих в первых 12-ти матчах - шесть. Из 11-ти матчей на поле он пропускал в девяти. Такие показатели злили игроков и главного тренера. Андреа Пирло требовал безжалостность, интенсивность, не желал видеть поверхностность. Желал наконец-то начать побеждать по инерции. Опасность повторения проблем и ничьей существовала и в матче против "Пармы", ведь последняя свела вничью шесть из восьми своих последних матчей, в том числе и с "Интером" и "Миланом". Но на этот раз получилась уверенная победа.

Прогресс "Юве" был заметен уже в предыдущих турах. Он полностью перекрыл "Дженоа", дома против "Аталанты" много и красиво создавал. Сегодня удалось соединить. Правда, началось всё спасением Буффона от Куцки в контратаке. Джиджи также вытащил мяч Гальоло после второго гола, в начале второго тайма выиграл очередную дуэль с Куцкой. Но в целом преимущество чемпиона не поддавалось сомнению, он играл интенсивно, а соперник не успевал. Криштиану Роналду после смазанного пенальти, Альваро Мората после дикого промаха в среду жаждали реабилитироваться.

Деян Кулушевски забил предыдущему клубу, в котором и вырос в сильного игрока. Его оставили без опеки в центре штрафной во время прострела Алекса Сандро. Тут же Криштиану Роналду взлетел ввысь, замкнул отличный навес Мораты, также слева, и стал единоличным лидером бомбардирской гонки (12). В концовке тайма Бонуччи умудрился смазать в упор. Зато второй начался контратакой, пасом Рэмзи вразрез и чётким ударом Роналду под дальнюю стойку. А в концовке матча без опеки остался уже Мората. Бернардески нашёл его навесом.

Настолько сильное выступление в гостях после ничьих в Кротоне и Беневенто крайне важно.