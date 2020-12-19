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Фабрицио Романо: Аталанта продаст Гомеса в январе
Игрок не попал в заявку на матч против Ромы
Конфликт капитана и главного тренера "Аталанты" набирает новые обороты. Алехандро Гомес не был включен в заявку на завтрашний матч Серии А против "Ромы". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Также отмечается, что ситуация ухудшается, и подтверждается, что аргентинец будет продан в январе.
Ранее сообщалось, что Папу Гомес хочет покинуть клуб из-за конфликта с наставником Джаном Гасперини. У них была схватка в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланнf". Игрок заявил, что расскажет обо всем после ухода из команды.
Аргентинец перешел в "Аталанту" еще в сентябре 2014-го года из харьковского "Металлиста". С тех пор он провел за "бергамасков" 252 матча, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу.
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