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Фабрицио Романо: Аталанта продаст Гомеса в январе

Италия
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Игрок не попал в заявку на матч против Ромы

Фабрицио Романо: Аталанта продаст Гомеса в январе
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Конфликт капитана и главного тренера "Аталанты" набирает новые обороты. Алехандро Гомес не был включен в заявку на завтрашний матч Серии А против "Ромы". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также отмечается, что ситуация ухудшается, и подтверждается, что аргентинец будет продан в январе.

Ранее сообщалось, что Папу Гомес хочет покинуть клуб из-за конфликта с наставником Джаном Гасперини. У них была схватка в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланнf". Игрок заявил, что расскажет обо всем после ухода из команды.

Аргентинец перешел в "Аталанту" еще в сентябре 2014-го года из харьковского "Металлиста". С тех пор он провел за "бергамасков" 252 матча, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Серия А
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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