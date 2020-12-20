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Очередной невероятный прыжок КР7. Роналду повторил свой прошлогодний красавец-гол

Италия
(1 голосов)

Тогда Криштиану выпрыгнул на 2 метра 56 сантиметров

Очередной невероятный прыжок КР7. Роналду повторил свой прошлогодний красавец-гол
Новина українською

Криштиану Роналду отметился дублем в матче 13-го тура Серии А против "Пармы" (0:4).

Особенно эффектным получился первый мяч португальца, который он забил после своего коронного зависания в воздухе.

Примечательно, что практически гол-близнец Криштиану отправил и в ворота "Сампдории" ровно год и день тому назад. Тогда журналисты подсчитали, что Рон вылетел на отметку в 2 метра и 56 сантиметров.

Кроме того, вчерашние два мяча позволили Криштиану выйти в лучшие бомбардиры топ-5 лиг за календарный год. За 2020-й португалец положил 33 мяча в Серии А.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
20.12.2020 в 09:09
Супер! Месси так не может)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.12.2020 в 09:36
Месси вчера тоже головой забил)))
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