Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной невероятный прыжок КР7. Роналду повторил свой прошлогодний красавец-гол
Тогда Криштиану выпрыгнул на 2 метра 56 сантиметров
Криштиану Роналду отметился дублем в матче 13-го тура Серии А против "Пармы" (0:4).
Особенно эффектным получился первый мяч португальца, который он забил после своего коронного зависания в воздухе.
Примечательно, что практически гол-близнец Криштиану отправил и в ворота "Сампдории" ровно год и день тому назад. Тогда журналисты подсчитали, что Рон вылетел на отметку в 2 метра и 56 сантиметров.
No, no es Michael Jordan, es Cristiano Ronaldo que se mantuvo varios segundos en el aire para hacer ese golazo.— MedioTiempo (@mediotiempo) December 18, 2019
INCREÍBLE GOL DEL BICHOpic.twitter.com/Xnaz5qM9Xj
Кроме того, вчерашние два мяча позволили Криштиану выйти в лучшие бомбардиры топ-5 лиг за календарный год. За 2020-й португалец положил 33 мяча в Серии А.
Популярное сейчас
- Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео
- Команда Тейшейры уступила команде Кадара в финальном матче Кубка Китая
- Бундеслига. Байер - Бавария 1:2. Первое поражение Леверкузена, дубль лучшего игрока в мире
- МЮ заплатил за резервиста Аталанты 25+15 млн евро – СМИ
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО