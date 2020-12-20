Очередной невероятный прыжок КР7. Роналду повторил свой прошлогодний красавец-гол

Криштиану Роналду отметился дублем в матче 13-го тура Серии А против "Пармы" (0:4).

Особенно эффектным получился первый мяч португальца, который он забил после своего коронного зависания в воздухе.

Примечательно, что практически гол-близнец Криштиану отправил и в ворота "Сампдории" ровно год и день тому назад. Тогда журналисты подсчитали, что Рон вылетел на отметку в 2 метра и 56 сантиметров.

No, no es Michael Jordan, es Cristiano Ronaldo que se mantuvo varios segundos en el aire para hacer ese golazo.



INCREÍBLE GOL DEL BICHOpic.twitter.com/Xnaz5qM9Xj — MedioTiempo (@mediotiempo) December 18, 2019

Кроме того, вчерашние два мяча позволили Криштиану выйти в лучшие бомбардиры топ-5 лиг за календарный год. За 2020-й португалец положил 33 мяча в Серии А.