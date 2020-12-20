Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло – о 4:0 с Пармой: Это тот Ювентус, который я хочу видеть
Наставник похвалил свою команду
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло похвалил свою команду за перфоманс в матче 13-го тура Серии А против "Пармы" (4:0).
"Теперь мы понимаем, что наше отношение к делу не должно менять вне зависимости от того, противостоит нам "Барселона" или "Парма".
Роналду? Он рассердился на себя после промаха с пенальти в игре с "Аталантой" и показал сегодня, как он одержим голами. В этом деле он неповторим.
Сегодня я увидел тот "Ювентус", который хочу видеть. Нам нужно было выиграть, нашим форвардам нужно было забить. Нам нужно было работать как одно целое и нам это удалось.
Особенно мне понравился наш прессинг. Мы быстро возвращаем мяч себе и таким образом контролируем наши матчи. Мы постепенно приближаемся к той игре, которую хотим видеть", – цитирует наставника DAZN.
Популярное сейчас
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Пидручный и Блашко представят Украину в первых гонках сезона с массовым стартом
- На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
- Очередной невероятный прыжок КР7. Роналду повторил свой прошлогодний красавец-гол
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО