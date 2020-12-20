Пирло – о 4:0 с Пармой: Это тот Ювентус, который я хочу видеть

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло похвалил свою команду за перфоманс в матче 13-го тура Серии А против "Пармы" (4:0).

"Теперь мы понимаем, что наше отношение к делу не должно менять вне зависимости от того, противостоит нам "Барселона" или "Парма".

Роналду? Он рассердился на себя после промаха с пенальти в игре с "Аталантой" и показал сегодня, как он одержим голами. В этом деле он неповторим.

Сегодня я увидел тот "Ювентус", который хочу видеть. Нам нужно было выиграть, нашим форвардам нужно было забить. Нам нужно было работать как одно целое и нам это удалось.

Особенно мне понравился наш прессинг. Мы быстро возвращаем мяч себе и таким образом контролируем наши матчи. Мы постепенно приближаемся к той игре, которую хотим видеть", – цитирует наставника DAZN.