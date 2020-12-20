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Нападающий Милана забил самый быстрый гол в истории Серии А
Рекорд держался 19 лет
Лидеры чемпионата Италии "Сассуоло" и "Милан" на данный момент проводят очную встречу в рамках 13-го тура Серии А. Счет был открыт уже через 6,2 секунды после стартового свистка нападающим "россонери" Рафаэлем Леао.
Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому полузащитнику "Пьяченцы" Паоло Пиогги, который забил гол на восьмой секунде поединка чемпионата еще в декабре 2001 года.
Заметим, что подопечные Пиоли уже на девятой минуте удвоили преимущество, однако гол Чалханоглу был отменен из-за офсайда.
До начала матча "Милан" возглавлял турнирную таблицу, опережая "Интер" на одно очко. Напомним, что беспроигрышная серия "россонери" в Серии А продолжается уже 24 матча.
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