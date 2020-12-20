Серия А. Аталанта - Рома 4:1. Нет Гомеса - есть Иличич

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 4:1

Голы: Д. Сапата 59, Гозенс 70, Муриэль 72, Иличич 85 - Джеко 3

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро (Паломино 46), Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Мохика 89), Пессина (Иличич 46), Малиновский (Миранчук 81), Д. Сапата (Муриэль 72)

"Рома": Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету (К. Перес 81), Лоренцо Пеллегрини (Вильяр 81), Спинаццола (Б. Перес 66), Педро (Кристанте 74), Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Малиновский 37, Ромеро 39 - Лоренцо Пеллегрини 36, Миранте 57, Манчини 64

"Аталанта" фактически начинает новый путь. С грузом из всего двух побед в восьми последних матчах лиги. С Джан Пьеро Гасперини, вдруг ставшим фанатом результата, говоря, что нет разницы между 4:2 и 1:0. С новой, осторожной схемой 3-5-2. Без Йосипа Иличича в "старте". Без капитана и символа клуба Алехандро Гомеса, оставленного вне заявки. С Русланом Малиновским вместо него. В таком непрочном состоянии бергамцы принимали "Рому", у которой в тех восьми матчах пять побед и две ничьи. Правда, римлян критикуют за неумение побеждать грандов. И именно это сегодня выручило соперника.

В целом первый тайм был слабым. "Рома" поймала "Аталанту" на том же, что и "Ювентус" в среду - неорганизованном высоком прессинге. Мхитарян прорвался и прострелил слева в штрафную на совершенно одинокого Джеко. Спинаццола получил заброс и пробил мимо вышедшего из ворот Голлини. В стойку. Затем же гости "сушили" игру. В итоге оставив хозяев без ударов по воротам в первые 30 минут. Малиновского накрывали двое-трое, часто фолили на нём, сам Руслан жутко передерживал мяч, закончил тайм лишь с 15-ю передачами. А, кроме него, у несобранной "Богини" и вовсе ничего и близко не было.

В последние 15 минут тайма украинец всё же начал освобождаться, а его команда - давить. Исполнил два штрафных (в "стенку"), также пробивал с игры с 18-ти и 14-ти метров. Если бы бил правой, а не пытался переложить на левую - его не успели бы заблокировать. В начале второго тайма в центре штрафной не успели. Правда, тогда слёта попал по мячу плохо, во время прорывов вновь передерживал мяч. Штрафной Пеллегрини в концовке первого тайма попал лучше. Голлини пришлось тащить. Как и выстрел Верету издали в начале второго тайма. И с новым прессингом "Рома" справлялась неплохо.

Впрочем, списывать "Аталанту" никогда нельзя. Сколько таких матчей она уже вытаскивала?! Именно когда "Рома" немного пошла вперёд и почувствовала свободу - она пропустила. Малиновский вновь заигрался, но на этот раз мяч попал от защитника к Иличичу. Тот коротко оставил Сапате. А Дуван, не забивавший за клуб в десяти матчах подряд, чуть не разорвал сетку под перекладиной. Впоследствии Иличич навесил на голову Гозенсу. Йосип также мощно пробивал (Миранте). А ещё один игрок, вышедший на замену - Муриэль - перехватил в центре поля и прошел всех. В итоге Иличич также забил.

Поражение вырыло бы слишком глубокую яму между "Аталантой" и Топ-4. Победа - и по потерянным очкам она уже не отстаёт от "Ромы", которая ныне четвёртая. Вот насколько важен был этот матч. В решающий момент бергамцы напомнили, благодаря чему изумляют Италию уже который сезон подряд. Они умеют устраивать камбеки даже в критической ситуации. И умеют находить ресурсы на скамье запасных. Сегодня не было Гомеса - зато впервые за девять месяцев в лиге забил и проявил себя Иличич. А "Рома"? 0:4 в Неаполе и этот второй тайм подтверждают, что она ещё не на уровне грандов.