Серия А. Лацио выигрывает свой финал у Наполи

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 2:0

Голы: Иммобиле 9, Луис Альберто 56

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе (Патрик 85), Худт, Раду, Лаццари, Эскаланте (Катальди 80), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 85), Луис Альберто, Марушич, Кайседо (Мурики 67), Иммобиле (А. Перейра 80)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали (Манолас 55), Руи (Гулям 64), Бакайоко (Лоботка 64), Руис, Лосано (Малькюи 74), Зелински, Политано (Элмас 55), Петанья

Предупреждения: Худт 11, Эскаланте 24, Иммобиле 42, Лаццари 90+1 - Лосано 13, Кулибали 30, Лоботка 75

Результаты 13-го тура Серии А образовали трезубец лидеров с отставанием остальных. Сломать эту конструкцию мог и собирался "Наполи". Он ехал в гости к команде, которой за последние десять лет забивал больше, чем любая другая команда лиги - 46. К команде, которую переиграл в шести из семи последних матчей. К кризисной команде. 18 очков "Лацио" в 12-ти турах - худшее начало сезона в эру Симоне Индзаги. 20 пропущенных - повторение худшего в 21-ом веке. Последние неудачи вынудили вратаря "орлов" Пепе Рейну назвать отчётный матч "финалом". И как раз его удалось отыграть как финал.

Наставник Рейны надеялся вновь увидеть солидную команду, вернуть оборону предыдущего сезона, надеялся на новое начало. Его ожидания оправдались. "Лацио" предстал предельно мобилизованной, яростной командой. Он играл в свой футбол - оборона, не так много владения мячом и разрушительные контратаки. Уже в дебюте матча он должен был забивать не раз. Кайседо не попал головой, Иммобиле с разворота, другим атакам не хватало последнего паса. Эпизоду с навесом Марушича и ударом Чиро головой по дуге хватило всего. После чего уверенный в себе и боевитый "Лацио" играл по результату.

В первом тайме "Наполи" ещё сумел временно прижать. Рейне пришлось в полёте отбивать удары Руиса и Лосано. Темп был высоким. Но и тогда "лациале" казались вполне уверенными в себе, мощными. А во втором тайме "везувиани", несмотря на всё владение мячом, уже выглядели просто беспомощно. Они потеряли мяч и позволили Луису Альберто красиво закрутить. А затем потеряли своего лучшего игрока Лосано. Вместе с предматчевыми потерями капитана Инсинье, Осимхена, Мертенса эта лишала их шансов в атаке. Первый удар в створ ворот Рейны во втором тайме состоялся лишь на 77-ой минуте.

"Лацио" возвращается в борьбу за Топ-4. А "Наполи" придётся думать только о ней, и не более того. Несколько дней тому в Милане против "Интера" он играл хорошо, и соперник отскочил. Здесь же проиграл совершенно по делу и выглядел слабо. Тревожный знак для Дженнаро Гаттузо. Потери атакёров? "Лацио" потерял своих лучших игроков в отборе - Ачерби, Лейву, Пароло. Что ему не помешало.