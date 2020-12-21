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Одна замена перевернули все с ног на голову. Аталанта - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Рома, Чемпионат Италии, 20.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Рома, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Первый тайм выиграла Рома благодаря голу Джеко после паса Мхитаряна. К тому же у римлян было несколько возможностей, чтобы увеличить преимущество. Но после перерыва на поле появился Йосип Иличич. Он дважды ассистировал партнерам, а затем поставил восклицательный знак, забив весьма эффектный гол после того, как обыграл нескольких соперников. Руслан Малиновский отыграл 81 минуту.
Итальянская Серия А. 13-й тур
Аталанта - Рома 4:1
Голы: Сапата 59, Гозенс 70, Муриель 72, Иличич 85 - Джеко 3
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