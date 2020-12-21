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Дженоа уволила главного тренера
Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран был отправлен в отставку, после того как команда потерпела поражение от "Беневенто" в поединке 13-го тура Серии А. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В Чемпионате Италии команда из Генуи находится на предпоследнем, 19-м месте, одержав только одну победу в этом сезоне (7 очков в 13 матчах).
"Дженоа" объявляет об освобождении от должности тренера Роландо Марана. Клуб благодарит тренера и его команду за их работу", - сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что 57-летний специалист был назначен на пост главного тренера "Дженоа" в конце августа 2020 года, а контракт был рассчитан до 2022 года. О назначении нового наставника информации пока нет.
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