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Дженоа уволила главного тренера

Италия
(1 голосов)
Дженоа уволила главного тренера
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Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран был отправлен в отставку, после того как команда потерпела поражение от "Беневенто" в поединке 13-го тура Серии А. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В Чемпионате Италии команда из Генуи находится на предпоследнем, 19-м месте, одержав только одну победу в этом сезоне (7 очков в 13 матчах).

"Дженоа" объявляет об освобождении от должности тренера Роландо Марана. Клуб благодарит тренера и его команду за их работу", - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 57-летний специалист был назначен на пост главного тренера "Дженоа" в конце августа 2020 года, а контракт был рассчитан до 2022 года. О назначении нового наставника информации пока нет.

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В статье: Роландо Маран Дженоа (Генуя)
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