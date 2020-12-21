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Минус один преследователь. Сассуоло - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сассуоло - Милан, чемпионат Италии, 20.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Сассуоло - Милан, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Уже на седьмой минуте Леау открыл счет, таким образом португалец установил рекорд чемпионата, забив самый быстрый гол. Еще в первом тайме Салемаркс удвоил преимущество, тогда как Сассуоло, который длительное время был основным преследователем Милана, ответил лишь точным ударом Берарди на 89-й минуте. Сассуоло после этого матча остался на шестой строчке с отставанием от россонери в восемь баллов.
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
Сассуоло - Милан 1:2
Голы: Берарди 89 - Леау 1, Салемакерс 26
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