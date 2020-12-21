Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А

Фиорентина - Эллас Верона 1:1

Сампдория - Кротоне 3:1

Парма - Ювентус 0:4

Торино - Болонья 1:1

Интер - Специя 2:1

Сассуоло - Милан 1:2

Беневенто - Дженоа 2:0

Кальяри - Удинезе 1:1

Аталанта - Рома 4:1

Лацио - Наполи 2:0

"Ювентус" наконец-то играет так, как желает его тренер. "Интер" уже с шестой победой подряд. "Милан" не так просто сбросить с первого места. За тур до окончания 2020-го года традиционные гранды Серии А укрепляются в Топ-3. Скорее всего, там они и начнут 2021-й. Поскольку "Рома" и "Наполи" после провалов в отчётном туре уже отстают. Они вчистую уступили "Аталанте" и "Лацио", явно желающим компенсировать слабое начало сезона. Известны и три команды, которые начнут 2021-й год в зоне вылета. Одна из них уже уволила главного тренера.

Стабильность приходит

Андреа Пирло заявил, что таким он и желает видеть свой "Ювентус". Играющим командно, прессингующим высоко, сразу же отбирающим мяч после потери. В последних матчах он, да и мы, замечали, что команда медленно движется туда. И вот в Парме чемпион выступил так, как от него ожидают. Очень уверенно, мощно, задавив соперника, остановившего "Интер" и "Милан". Не сразу, понадобилось минут 20 для того, чтобы завестись. Джанлуиджи Буффон пару раз спасал, а после матча заявил, что командой Пирло "Юве" станет лишь после 7-8 таких матчей. Но начало положено.

"Сухой" матч, лишь третий из 12-ти на поле. Реабилитация Криштиану Роналду и Мораты после глупостей в матче против "Аталанты". КриРо повторил свой прыжок в небеса, оформил дубль и стал лучшим игроком за последние 59 лет по голам в Серии А в календарном году (33). А также лучшим в лигах Топ-5 по голам в 2020-ом. Альваро отлично навесил на него и забил. Алекс Сандро, пропустивший начало сезона, постоянно добавляет. Скатившийся в запас Кулушевски появился и забил предыдущей команде. Депрессивный Рэмзи отдал умный ассист в своём стиле. Даже Бернардески отдал ассист.

"У нас много взлётов и падений. Но взлёты с Пирло впечатляют". Буффону нравится путь команды. Тем более, что и стабильность приходит.

Стабильность приходит и к "Интеру". В стиле Антонио Конте, конечно. Без фейерверков. Зато с организованной обороной, боевитостью и результатом. Шесть побед подряд - отличное достижение, пусть и к четырём к ним по качеству игры были немало претензий. Сам Конте не в эйфории после матча с минимумом опасных моментов и 42-мя процентами владения мячом. "Добро Пожаловать, постоянство. Мы знали, что сегодня будет сложно. "Специя" быстра и умеет перекрывать пространство. Мы ничего не позволяли им, но до перерыва и не создавали, выглядели уставшими, играли стиснув зубы".

Добро Пожаловать, постоянство. Эти слова и должны быть итогом такого матча. Впервые с 2006-го года "Интер" выигрывает пять матчей в декабре во всех турнирах, и уже этого достаточно для его радости. А также следует отметить Ашрафа Хакими. После встряски от Конте с вылетом на скамью запасных он перезагрузился. Он и открыл счёт вчера фирменным прорывом в дебюте второго тайма.

Характер грандов

"Милан" свою стабильность уже вроде бы потерял. Он еле отбился в концовках от двух аутсайдеров, ничем не превзошёл их. Уже выглядел обыкновенной командой. Той самой, которая семь лет подряд не попадает в Лигу Чемпионов. Впрочем, всё же не совсем. Ведь те матчи он вытащил. Ведь в них продолжил рекордную в истории лиги серию с как минимум двумя забитыми в 14-ти матчах. Даже без Златана, без голов форвардов Ребича и Леау его ресурсы в плане атаки и характера очень велики. А вчера, после девяти голов подряд без авторства форвардов, Леау наконец забил.

Забил португалец ещё и всего за 6.2 секунды, самый быстрый гол в истории лиги, в результате наигранной комбинации. Затем завёлся паровоз Тео Эрнандеса. То есть вновь забиты два мяча. И, что ещё важнее, "Милан" очень чётко, уверенно оборонялся. Для уверенности в себе ему хватило даже всего 32-ух процентов владения мячом. "В них столько веры! Они знают, насколько сильны и показывают это", - восхищался тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. А его коллега Стефано Пиоли прямо заявил, что игроки были очень злы после двух ничьих и отреагировали соответственно.

"Милан" обладает характером Топ-команды. И это при том, что вчера был выставлен второй по молодости стартовый состав за 16 лет подсчётов таких показателей - 22 года и 313 дней в среднем. При том, что вновь не играли Златан, Кьер, Беннасер, Габбия, а теперь и Ребич, что Тонали не выдержал больше тайма. В таком состоянии победить в гостях команду, проигрывавшую до того в сезоне лишь однажды - признак взрослости этой молодёжи.

Характер "Аталанты" - известная торговая марка. Королева камбеков уже столько раз проворачивала этот трюк. Слабый первый тайм, а затем второй с сумасшедшим катком, закатывающим соперника тремя-четырьмя голами. Правда, в сезоне 2020/21 мы такого не видели, и даже подзабыли о таком. До декабря пять раз в лиге бергамцы пропускали первыми. Раздавить удалось лишь стоящий на вылет "Торино", также вымучить ничью с "Интером". Остальные три матча были проиграны с разницей в 2-3 мяча. Зато в декабре мы уже видели мощное возвращение против "Ювентуса". А теперь и разгром "Ромы".

Следует заявить, что эти два матча вызывают вопросы по поводу нового стиля "Аталанты", более осторожного, с 3-5-2. Без Алехандро Гомеса и Йосипа Иличича. Он не работал в первых таймах, оба соперника ловили на высоком прессинге контратаками, перехватами и голом. Затем защищаясь уверенно. В Турине выход Гомеса во втором тайме помог вернуться. Ну а здесь помог бенефис Иличича. Словенец впервые с марта добыл результативное ТТД в лиге, и сразу же три - гол и два ассиста. Один из ассистов даже разбудил Дувана Сапату, не забивавшего за клуб в десяти матчах подряд.

"Он непостоянен и на тренировках, и в игре, теряет уверенность в себе. Но в своей лучшей форме он заставляет нас сделать большой прыжок вперёд в плане качества. По тренировкам на этой неделе я понял, что он так сыграет", - заявил Гасперини. А Сапата просто назвал Йосипа "разрушителем". Вчера разрушитель пришёл очень вовремя.

А что насчёт разрушенных? Гасперини заявил, что камбек "Аталанта" начала ещё в первом тайме. Действительно, после очень мощных 30-ти минут без ударов по воротам Миранте "Рома" отошла назад слишком глубоко. Хотя и на рубеже таймов дважды заставила Голлини серьёзно работать. Ну а после первого пропущенного прекратила играть вовсе. Сценарий очень похож на 0:4 в Неаполе. Паулу Фонсеке очень понравилась интенсивность своей команды до перерыва, но во втором уже играли "мальчики против мужей". "Мы были растянуты, не агрессивны, сели слишком глубоко, а против "Аталанты" это фатально".

Сценарий очень похож на 0:4 в Неаполе. И на два предыдущих матча против "Аталанты". И на матч против "Ювентуса", в котором пропустила дважды в численном большинстве (повезло, что забила до этого дважды). "Рома" не умеет играть вторые таймы. Не умеет играть против грандов.

Результаты финала

"Лацио" умеет играть против грандов. Иногда кажется, что только против них. Он не проиграл "Интеру" и "Ювентусу", взял четыре очка у "Боруссии" Дортмунд в Лиге Чемпионов. И, вместе с тем, позорился против "Удинезе", "Сампдории", проиграл дома "Вероне", не переиграл "Беневенто". К его счастью, после серии неудач попался гранд. Да ещё и оставшийся без всей атаки - Инсинье, Мертенса, Осимхена, по ходу матча - Лосано. Хотя это счастье, учитывая разрушающие показатели в очных матчах, было сомнительным. Но свой финал, как назвал матч вратарь Рейна, "орлы" выиграли.

Симоне Индзаги после матча спрашивали о результатах лишь против Топов. И отрицать он не стал. Серьёзная проблема. Но на данный момент ему просто следует порадоваться локальному успеху и возвращению в борьбу за Топ-4. Успеху в матче, который, как сказал Чиро Иммобиле, стоил больше, чем три очка. Успеху после худшего начала сезона в эру Индзаги и худшего по пропущенным в 21-ом веке. И крепкие объятия игроков с тренером после голов и финального свистка - явный признак настроя и осознания важности матча.

Для "Наполи" в плане борьбы за Скудетто этот матч также стоил больше, чем три очка. Вот только команда этого не уяснила. И это после поражения от "Интера" в таком же "финале". Corriere Dello Sport даже оценил жёстче: "Несмотрибельная игра, возможно, худшая в сезоне. Они не были на поле". Неаполитанцы играли по инерции и постоянно пропускали контратаки соперника на полной скорости. "Это был не настоящий "Наполи". Мы были слишком медленны, предсказуемы, постоянно теряли мяч, " - помощник Дженнаро Гаттузо Луиджи Риччо оценил выступление своей команды правильно.

Недостаточно амбиций

Соперники грандов вновь не сделали достаточно. Фабио Ливерани напомнил о сейвах Буффона, но также признал, что его команде не хватало бензина. От грозы грандов "Пармы" ожидали гораздо большего. "Специя" сделала больше, чем ожидали, Винченцо Итальяно горд игрой против "Интера", особенно в обороне. Но и он жалеет, что не удалось сделать большего в атаке. Роберто Де Дзерби восхищался характером "Милана", но и взял на себя ответственность. "Сассуоло" уже больше месяца атакует стерильно и почти не побеждает. "Я думал, что мои игроки лучше, чем они на самом деле".

Впрочем, и другие амбициозные команды не воспользовались шансами. "Кальяри" и "Удинезе" не очень были довольны игрой, но и не плакали из-за ничьей. "Верона" сделала явно недостаточно в обоюдно ужасном матче против слабой боязливой "Фиорентины". Как и "Болонья" против такого же слабого "Торино". Моменты у них были, но реализовать не удалось. "Жаль, что мы не рисковали", - заявил наставник "Болоньи" Синиша Михайлович. При этом серб ещё и выразил радость от того, что его предыдущий клуб не проиграл. Странное заявление для тренера прямого соперника.

Воспользовалась лишь "Сампдория", но вряд ли победа дома над "Кротоне" - причина для фестивалей. Клаудио Раньери и не был особо доволен, говоря о проколах в обороне, о проблемах с владением мячом, о недостаточном терпении. Хотя вторая победа подряд - уже успех. Когда-то были амбициозными "Фиорентина" и "Торино". Но ныне они довольны домашней ничьей, объясняя, что быстро выйти из такого глубокого кризиса не удастся. Наверное, их можно понять. Даже при том, что "Торо" впервые в истории клуба не победил в девяти матчах дома подряд. Сейчас другие времена.

"Дженоа" точно завидует. Она проиграла матч за шесть очков "Беневенто" и осталась в зоне вылета. Из-за чего сегодня утром Роландо Маран был уволен с поста её главного тренера. Вчера боссы клуба даже запретили ему и игрокам давать интервью. Наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги, разумеется, общался с прессой. Говоря о взрослом выступлении "ведьм", о желании. И о поворотном пункте. Поворотным пунктом этот матч может стать для обеих команд.

Украинский след

Уже третий матч подряд Руслан Малиновский играет с очень тяжёлой ношей - преемника Алехандро Гомеса. И она ещё тяжелее из-за снятия его тренером креативного игрока в пользу опорника. Фактически, за креатив в команде с первых минут отвечает лишь один человек. Насколько украинец справился против "Ромы"? Гасперини заявил, что очень доволен, скамья запасных аплодировала ему при замене. Вопрос в ожиданиях. Для Атоса это достаточно, много, но для графа Де Ла Фер, для следующего Гомеса, символа команды - слишком мало. Заметно, что Руслан ещё не среди Топ-игроков.

По активности претензий никаких. Он стал первым на поле с большим отрывом по участию в дуэлях (23), первым и по выигранным (11). Первым и по попытками дриблинга (4 из семи), заработанным фолам. И по ударам по воротам (4). И по касаниям мяча в штрафной соперника. Его явно боялись, на нём висели двое-трое соперников, на нём раз за разом фолили. Весь креатив в первом тайме строился на нём. В этом был виден Гомес.

Вот только первый тайм команда проиграла. Гомес в двух отличных позициях пробил бы слабой ногой, а не перекладывал на сильную, из-за чего Малиновского заблокировали. Гомес попал бы слёта как следует в центре штрафной. Не стал бы первым на поле по потерям мяча. И уж точно не передерживал бы часто мяч, упираясь головой в стенку. А находил бы передачи. Не закончил бы свою 71 минуту со всего 28-ю. Да и процент выигранных дуэлей украинца невысок. Потому и оценки от СМИ колебались в диапазоне "6-6.5" без особого восхищения и с замечаниями насчёт ударов и потерь.

Руслану ещё нужно много работать над эффективностью.