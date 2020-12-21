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Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А

Италия
(1 голосов)

"Милан", "Интер" и "Ювентус" лидируют

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Фиорентина - Эллас Верона 1:1

Сампдория - Кротоне 3:1

Парма - Ювентус 0:4

Торино - Болонья 1:1

Интер - Специя 2:1

Сассуоло - Милан 1:2

Беневенто - Дженоа 2:0

Кальяри - Удинезе 1:1

Аталанта - Рома 4:1

Лацио - Наполи 2:0

"Ювентус" наконец-то играет так, как желает его тренер. "Интер" уже с шестой победой подряд. "Милан" не так просто сбросить с первого места. За тур до окончания 2020-го года традиционные гранды Серии А укрепляются в Топ-3. Скорее всего, там они и начнут 2021-й. Поскольку "Рома" и "Наполи" после провалов в отчётном туре уже отстают. Они вчистую уступили "Аталанте" и "Лацио", явно желающим компенсировать слабое начало сезона. Известны и три команды, которые начнут 2021-й год в зоне вылета. Одна из них уже уволила главного тренера.

Стабильность приходит

Андреа Пирло заявил, что таким он и желает видеть свой "Ювентус". Играющим командно, прессингующим высоко, сразу же отбирающим мяч после потери. В последних матчах он, да и мы, замечали, что команда медленно движется туда. И вот в Парме чемпион выступил так, как от него ожидают. Очень уверенно, мощно, задавив соперника, остановившего "Интер" и "Милан". Не сразу, понадобилось минут 20 для того, чтобы завестись. Джанлуиджи Буффон пару раз спасал, а после матча заявил, что командой Пирло "Юве" станет лишь после 7-8 таких матчей. Но начало положено.

"Сухой" матч, лишь третий из 12-ти на поле. Реабилитация Криштиану Роналду и Мораты после глупостей в матче против "Аталанты". КриРо повторил свой прыжок в небеса, оформил дубль и стал лучшим игроком за последние 59 лет по голам в Серии А в календарном году (33). А также лучшим в лигах Топ-5 по голам в 2020-ом. Альваро отлично навесил на него и забил. Алекс Сандро, пропустивший начало сезона, постоянно добавляет. Скатившийся в запас Кулушевски появился и забил предыдущей команде. Депрессивный Рэмзи отдал умный ассист в своём стиле. Даже Бернардески отдал ассист.

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А - изображение 1

"У нас много взлётов и падений. Но взлёты с Пирло впечатляют". Буффону нравится путь команды. Тем более, что и стабильность приходит.

Стабильность приходит и к "Интеру". В стиле Антонио Конте, конечно. Без фейерверков. Зато с организованной обороной, боевитостью и результатом. Шесть побед подряд - отличное достижение, пусть и к четырём к ним по качеству игры были немало претензий. Сам Конте не в эйфории после матча с минимумом опасных моментов и 42-мя процентами владения мячом. "Добро Пожаловать, постоянство. Мы знали, что сегодня будет сложно. "Специя" быстра и умеет перекрывать пространство. Мы ничего не позволяли им, но до перерыва и не создавали, выглядели уставшими, играли стиснув зубы".

Добро Пожаловать, постоянство. Эти слова и должны быть итогом такого матча. Впервые с 2006-го года "Интер" выигрывает пять матчей в декабре во всех турнирах, и уже этого достаточно для его радости. А также следует отметить Ашрафа Хакими. После встряски от Конте с вылетом на скамью запасных он перезагрузился. Он и открыл счёт вчера фирменным прорывом в дебюте второго тайма.

Характер грандов

"Милан" свою стабильность уже вроде бы потерял. Он еле отбился в концовках от двух аутсайдеров, ничем не превзошёл их. Уже выглядел обыкновенной командой. Той самой, которая семь лет подряд не попадает в Лигу Чемпионов. Впрочем, всё же не совсем. Ведь те матчи он вытащил. Ведь в них продолжил рекордную в истории лиги серию с как минимум двумя забитыми в 14-ти матчах. Даже без Златана, без голов форвардов Ребича и Леау его ресурсы в плане атаки и характера очень велики. А вчера, после девяти голов подряд без авторства форвардов, Леау наконец забил.

Забил португалец ещё и всего за 6.2 секунды, самый быстрый гол в истории лиги, в результате наигранной комбинации. Затем завёлся паровоз Тео Эрнандеса. То есть вновь забиты два мяча. И, что ещё важнее, "Милан" очень чётко, уверенно оборонялся. Для уверенности в себе ему хватило даже всего 32-ух процентов владения мячом. "В них столько веры! Они знают, насколько сильны и показывают это", - восхищался тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. А его коллега Стефано Пиоли прямо заявил, что игроки были очень злы после двух ничьих и отреагировали соответственно.

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А - изображение 2

"Милан" обладает характером Топ-команды. И это при том, что вчера был выставлен второй по молодости стартовый состав за 16 лет подсчётов таких показателей - 22 года и 313 дней в среднем. При том, что вновь не играли Златан, Кьер, Беннасер, Габбия, а теперь и Ребич, что Тонали не выдержал больше тайма. В таком состоянии победить в гостях команду, проигрывавшую до того в сезоне лишь однажды - признак взрослости этой молодёжи.

Характер "Аталанты" - известная торговая марка. Королева камбеков уже столько раз проворачивала этот трюк. Слабый первый тайм, а затем второй с сумасшедшим катком, закатывающим соперника тремя-четырьмя голами. Правда, в сезоне 2020/21 мы такого не видели, и даже подзабыли о таком. До декабря пять раз в лиге бергамцы пропускали первыми. Раздавить удалось лишь стоящий на вылет "Торино", также вымучить ничью с "Интером". Остальные три матча были проиграны с разницей в 2-3 мяча. Зато в декабре мы уже видели мощное возвращение против "Ювентуса". А теперь и разгром "Ромы".

Следует заявить, что эти два матча вызывают вопросы по поводу нового стиля "Аталанты", более осторожного, с 3-5-2. Без Алехандро Гомеса и Йосипа Иличича. Он не работал в первых таймах, оба соперника ловили на высоком прессинге контратаками, перехватами и голом. Затем защищаясь уверенно. В Турине выход Гомеса во втором тайме помог вернуться. Ну а здесь помог бенефис Иличича. Словенец впервые с марта добыл результативное ТТД в лиге, и сразу же три - гол и два ассиста. Один из ассистов даже разбудил Дувана Сапату, не забивавшего за клуб в десяти матчах подряд.

"Он непостоянен и на тренировках, и в игре, теряет уверенность в себе. Но в своей лучшей форме он заставляет нас сделать большой прыжок вперёд в плане качества. По тренировкам на этой неделе я понял, что он так сыграет", - заявил Гасперини. А Сапата просто назвал Йосипа "разрушителем". Вчера разрушитель пришёл очень вовремя.

А что насчёт разрушенных? Гасперини заявил, что камбек "Аталанта" начала ещё в первом тайме. Действительно, после очень мощных 30-ти минут без ударов по воротам Миранте "Рома" отошла назад слишком глубоко. Хотя и на рубеже таймов дважды заставила Голлини серьёзно работать. Ну а после первого пропущенного прекратила играть вовсе. Сценарий очень похож на 0:4 в Неаполе. Паулу Фонсеке очень понравилась интенсивность своей команды до перерыва, но во втором уже играли "мальчики против мужей". "Мы были растянуты, не агрессивны, сели слишком глубоко, а против "Аталанты" это фатально".

Сценарий очень похож на 0:4 в Неаполе. И на два предыдущих матча против "Аталанты". И на матч против "Ювентуса", в котором пропустила дважды в численном большинстве (повезло, что забила до этого дважды). "Рома" не умеет играть вторые таймы. Не умеет играть против грандов.

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А - изображение 3

Результаты финала

"Лацио" умеет играть против грандов. Иногда кажется, что только против них. Он не проиграл "Интеру" и "Ювентусу", взял четыре очка у "Боруссии" Дортмунд в Лиге Чемпионов. И, вместе с тем, позорился против "Удинезе", "Сампдории", проиграл дома "Вероне", не переиграл "Беневенто". К его счастью, после серии неудач попался гранд. Да ещё и оставшийся без всей атаки - Инсинье, Мертенса, Осимхена, по ходу матча - Лосано. Хотя это счастье, учитывая разрушающие показатели в очных матчах, было сомнительным. Но свой финал, как назвал матч вратарь Рейна, "орлы" выиграли.

Симоне Индзаги после матча спрашивали о результатах лишь против Топов. И отрицать он не стал. Серьёзная проблема. Но на данный момент ему просто следует порадоваться локальному успеху и возвращению в борьбу за Топ-4. Успеху в матче, который, как сказал Чиро Иммобиле, стоил больше, чем три очка. Успеху после худшего начала сезона в эру Индзаги и худшего по пропущенным в 21-ом веке. И крепкие объятия игроков с тренером после голов и финального свистка - явный признак настроя и осознания важности матча.

Для "Наполи" в плане борьбы за Скудетто этот матч также стоил больше, чем три очка. Вот только команда этого не уяснила. И это после поражения от "Интера" в таком же "финале". Corriere Dello Sport даже оценил жёстче: "Несмотрибельная игра, возможно, худшая в сезоне. Они не были на поле". Неаполитанцы играли по инерции и постоянно пропускали контратаки соперника на полной скорости. "Это был не настоящий "Наполи". Мы были слишком медленны, предсказуемы, постоянно теряли мяч, " - помощник Дженнаро Гаттузо Луиджи Риччо оценил выступление своей команды правильно.

Недостаточно амбиций

Соперники грандов вновь не сделали достаточно. Фабио Ливерани напомнил о сейвах Буффона, но также признал, что его команде не хватало бензина. От грозы грандов "Пармы" ожидали гораздо большего. "Специя" сделала больше, чем ожидали, Винченцо Итальяно горд игрой против "Интера", особенно в обороне. Но и он жалеет, что не удалось сделать большего в атаке. Роберто Де Дзерби восхищался характером "Милана", но и взял на себя ответственность. "Сассуоло" уже больше месяца атакует стерильно и почти не побеждает. "Я думал, что мои игроки лучше, чем они на самом деле".

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А - изображение 4

Впрочем, и другие амбициозные команды не воспользовались шансами. "Кальяри" и "Удинезе" не очень были довольны игрой, но и не плакали из-за ничьей. "Верона" сделала явно недостаточно в обоюдно ужасном матче против слабой боязливой "Фиорентины". Как и "Болонья" против такого же слабого "Торино". Моменты у них были, но реализовать не удалось. "Жаль, что мы не рисковали", - заявил наставник "Болоньи" Синиша Михайлович. При этом серб ещё и выразил радость от того, что его предыдущий клуб не проиграл. Странное заявление для тренера прямого соперника.

Воспользовалась лишь "Сампдория", но вряд ли победа дома над "Кротоне" - причина для фестивалей. Клаудио Раньери и не был особо доволен, говоря о проколах в обороне, о проблемах с владением мячом, о недостаточном терпении. Хотя вторая победа подряд - уже успех. Когда-то были амбициозными "Фиорентина" и "Торино". Но ныне они довольны домашней ничьей, объясняя, что быстро выйти из такого глубокого кризиса не удастся. Наверное, их можно понять. Даже при том, что "Торо" впервые в истории клуба не победил в девяти матчах дома подряд. Сейчас другие времена.

"Дженоа" точно завидует. Она проиграла матч за шесть очков "Беневенто" и осталась в зоне вылета. Из-за чего сегодня утром Роландо Маран был уволен с поста её главного тренера. Вчера боссы клуба даже запретили ему и игрокам давать интервью. Наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги, разумеется, общался с прессой. Говоря о взрослом выступлении "ведьм", о желании. И о поворотном пункте. Поворотным пунктом этот матч может стать для обеих команд.

Украинский след

Уже третий матч подряд Руслан Малиновский играет с очень тяжёлой ношей - преемника Алехандро Гомеса. И она ещё тяжелее из-за снятия его тренером креативного игрока в пользу опорника. Фактически, за креатив в команде с первых минут отвечает лишь один человек. Насколько украинец справился против "Ромы"? Гасперини заявил, что очень доволен, скамья запасных аплодировала ему при замене. Вопрос в ожиданиях. Для Атоса это достаточно, много, но для графа Де Ла Фер, для следующего Гомеса, символа команды - слишком мало. Заметно, что Руслан ещё не среди Топ-игроков.

Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А - изображение 5

По активности претензий никаких. Он стал первым на поле с большим отрывом по участию в дуэлях (23), первым и по выигранным (11). Первым и по попытками дриблинга (4 из семи), заработанным фолам. И по ударам по воротам (4). И по касаниям мяча в штрафной соперника. Его явно боялись, на нём висели двое-трое соперников, на нём раз за разом фолили. Весь креатив в первом тайме строился на нём. В этом был виден Гомес.

Вот только первый тайм команда проиграла. Гомес в двух отличных позициях пробил бы слабой ногой, а не перекладывал на сильную, из-за чего Малиновского заблокировали. Гомес попал бы слёта как следует в центре штрафной. Не стал бы первым на поле по потерям мяча. И уж точно не передерживал бы часто мяч, упираясь головой в стенку. А находил бы передачи. Не закончил бы свою 71 минуту со всего 28-ю. Да и процент выигранных дуэлей украинца невысок. Потому и оценки от СМИ колебались в диапазоне "6-6.5" без особого восхищения и с замечаниями насчёт ударов и потерь.

Руслану ещё нужно много работать над эффективностью.

  • Лучший игрок и прорыв тура - Йосип Иличич ("Аталанта"). Вернулся
  • Разочарования тура - "Рома" и "Наполи". Выступления из предыдущего сезона
  • Лучший вратарь тура - Хосе Мануэль Рейна ("Лацио"). Выручил, когда нужно, лидер и в раздевалке
  • Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Лацио"). Подготовил команду к финалу
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Интер (Милан) Лацио (Рим) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Милан Рома
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