Лука Йович может оказаться в Милане

"Милан" хочет арендовать до конца сезона нападающего "Реала" Луку Йовича. Итальянский клуб готов летом рассмотреть вариант с выкупом трансфера 22-летнего серба, сообщает AS.

Агент футболиста на этой неделе проведет переговоры с руководством "Милана".

Йович выступает за "Реал" с 2019 года. Его трансфер из "Айнтрахта" обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.

В текущем сезоне Йович вышел на поле четыре раза, результативными действиями не отметился.