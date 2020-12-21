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Лука Йович может оказаться в Милане
Футболист заинтересовал боссов россонери
"Милан" хочет арендовать до конца сезона нападающего "Реала" Луку Йовича. Итальянский клуб готов летом рассмотреть вариант с выкупом трансфера 22-летнего серба, сообщает AS.
Агент футболиста на этой неделе проведет переговоры с руководством "Милана".
Йович выступает за "Реал" с 2019 года. Его трансфер из "Айнтрахта" обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.
В текущем сезоне Йович вышел на поле четыре раза, результативными действиями не отметился.
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