Италия
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Дженоа назвала имя нового главного тренера
Специалист уже работал в этом клубе
Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении на пост главного тренера команды Давиде Баллардини. Он уже в четвёртый раз в карьере возглавил команду. На этом посту Баллардини сменил Роландо Марана, который ранее был уволен.
Контракт с 57-летним Мараном был рассчитан до 2022 года.
Красно-синие находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Серии А (7 очков в 13 матчах).
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