Дженоа назвала имя нового главного тренера

Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении на пост главного тренера команды Давиде Баллардини. Он уже в четвёртый раз в карьере возглавил команду. На этом посту Баллардини сменил Роландо Марана, который ранее был уволен.

Контракт с 57-летним Мараном был рассчитан до 2022 года.

Красно-синие находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Серии А (7 очков в 13 матчах).