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Дженоа назвала имя нового главного тренера

Италия
(1 голосов)

Специалист уже работал в этом клубе

Дженоа назвала имя нового главного тренера
Новина українською

Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении на пост главного тренера команды Давиде Баллардини. Он уже в четвёртый раз в карьере возглавил команду. На этом посту Баллардини сменил Роландо Марана, который ранее был уволен.

Контракт с 57-летним Мараном был рассчитан до 2022 года.

Красно-синие находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Серии А (7 очков в 13 матчах).

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В статье: Давиде Баллардини Дженоа (Генуя) Дженоа
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