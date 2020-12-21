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Недавно выбивал их из ЛЧ. Ювентус вступит в борьбу за Депая
Чем ответит Куман?
Туринский "Ювентус" может перехватить Мемфиса Депая у "Барселоны". Об этом передает Tuttosport.
Уже следующим летом контракт голландского форварда с "Лионом" заканчивается, а потому французы отпустят его за пять миллионов.
Долгое время за Депаем охотилась "Барселона", но проблемы с финансами пока заставили их отступить. Также за игроком следит "ПСЖ".
Мемфис хорошо знаком с "Ювентусом" - туринцы играли против "Лиона" в 1/8 финала прошедшей ЛЧ. "Ткачи" прошли по правилу выездного гола, а голландец забил дважды.
В текущем сезоне Депай выходил на поле 16 раз, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
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