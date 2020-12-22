Италия
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Защитник Челси в январе перейдет в Интер
29-летний испанец может усилить миланцев?
Хавбек
Напомним, что Алонсо играл под руководством Конте в лондонском "Челси".
Вероятность трансфера Алонсо очень велика, стороны уже договорились в большинстве вопросов.
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