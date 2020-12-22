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Защитник Челси в январе перейдет в Интер

Италия
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29-летний испанец может усилить миланцев?

Защитник Челси в январе перейдет в Интер
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Хавбек "Интера" Иван Перишич этой зимой перейдет в другой клуб, поэтому Антонио Конте планирует заменить 31-летнего хорвата игроком "Челси" Маркосом Алонсо, сообщает в Твиттере журналист Николо Скира.

Напомним, что Алонсо играл под руководством Конте в лондонском "Челси".

Вероятность трансфера Алонсо очень велика, стороны уже договорились в большинстве вопросов.

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В статье: трансферы Интер (Милан) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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