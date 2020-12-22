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Эриксен может перебраться в Милан
Игроком интересуются боссы россонери
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен должен сменить клуб в зимнее трансферное окно. В борьбу за 28-летнего датчанина включился "Милан", утверждает Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют "Бавария", "ПСЖ" и "Арсенал". "Интер" намерен выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения предложение.
Эриксен стал игроком "Интера" в январе 2020 года, сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого он на протяжении семи лет выступал за "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне Эриксен провел 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.
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