Эриксен может перебраться в Милан

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен должен сменить клуб в зимнее трансферное окно. В борьбу за 28-летнего датчанина включился "Милан", утверждает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют "Бавария", "ПСЖ" и "Арсенал". "Интер" намерен выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения предложение.

Эриксен стал игроком "Интера" в январе 2020 года, сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого он на протяжении семи лет выступал за "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Эриксен провел 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.