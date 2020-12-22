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Црвена Звезда арендовала форварда Интера
Бакайоко проведет в сербском клубе остаток сезона
Форвард "Интера" Аксель Бакайоко перешел в "Црвену Звезду" на правах аренды, сообщает официальный сайт сербского клуба.
Prvo zimsko pojačanje - Aksel Bakajoko!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 22, 2020
Krilni napadač stiže iz Intera, a opremu našeg kluba zvanično će zadužiti 11. januara.
????⚪️#fkcz pic.twitter.com/tXfVboDy7S
Соглашение рассчитано до конца сезона. "Црвена Звезда" — соперник "Милана" по 1/16 финала Лиги Европы.
22-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Кот-д'Ивуара, в текущем сезоне не сыграл за "Интер" ни разу. В прошлом сезоне он провел 23 матча в аренде за швейцарский "Санкт-Галлен" и сделал две результативных паса.
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