Италия
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СМИ: Индзаги отклонил первое предложение Лацио по новому контракту
"Орлы" останутся без наставника?
Уже следующим летом заканчивается контракт Симоне Индзаги с "Лацио". Переговоры по новому соглашению идут непросто.
По информации Il Corriere dello Sport, наставник отверг первое предложение от руководства "орлов". Стороны вновь сядут за стол переговоров через две недели.
Индзаги работает с "Лацио" с 2016-го года. Вместе с римлянами он побеждал в кубке Италии, а также дважды в суперкубке. Помимо этого, в этом сезоне "орлы" вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.
Сейчас "орлы" занимают в таблице восьмое место.
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