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СМИ: Индзаги отклонил первое предложение Лацио по новому контракту

Италия
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"Орлы" останутся без наставника?

СМИ: Индзаги отклонил первое предложение Лацио по новому контракту
UA-Футбол
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Уже следующим летом заканчивается контракт Симоне Индзаги с "Лацио". Переговоры по новому соглашению идут непросто.

По информации Il Corriere dello Sport, наставник отверг первое предложение от руководства "орлов". Стороны вновь сядут за стол переговоров через две недели.

Индзаги работает с "Лацио" с 2016-го года. Вместе с римлянами он побеждал в кубке Италии, а также дважды в суперкубке. Помимо этого, в этом сезоне "орлы" вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

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Сейчас "орлы" занимают в таблице восьмое место.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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