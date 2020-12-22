СМИ: Индзаги отклонил первое предложение Лацио по новому контракту

Уже следующим летом заканчивается контракт Симоне Индзаги с "Лацио". Переговоры по новому соглашению идут непросто.

По информации Il Corriere dello Sport, наставник отверг первое предложение от руководства "орлов". Стороны вновь сядут за стол переговоров через две недели.

Индзаги работает с "Лацио" с 2016-го года. Вместе с римлянами он побеждал в кубке Италии, а также дважды в суперкубке. Помимо этого, в этом сезоне "орлы" вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

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Сейчас "орлы" занимают в таблице восьмое место.