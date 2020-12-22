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Президент Наполи: Мы рады, что живем в стране, в которой чтят закон
Все из-за отмены технического поражения
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал отмену технического поражения его клуба за неявку на матч с "Ювентусом".
"Мы рады, что было принято такое решение. Мы рады, что живем в стране, в которой чтят закон. Таких нельзя засудить, а "Наполи" всегда чтит закон", - заявил де Лаурентис.
Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole #ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 22, 2020
Отметим, что новая дата матча пока что неизвестна.
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