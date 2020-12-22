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Президент Наполи: Мы рады, что живем в стране, в которой чтят закон

Италия
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Все из-за отмены технического поражения

Президент Наполи: Мы рады, что живем в стране, в которой чтят закон
UA-Футбол
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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал отмену технического поражения его клуба за неявку на матч с "Ювентусом".

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"Мы рады, что было принято такое решение. Мы рады, что живем в стране, в которой чтят закон. Таких нельзя засудить, а "Наполи" всегда чтит закон", - заявил де Лаурентис.

Отметим, что новая дата матча пока что неизвестна.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь)
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