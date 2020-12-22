Серия А. Очень важная победа Кротоне в битве аутсайдеров

Kротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Парма" 2:1

Голы: Мессиас 24, 44 - Куцка 57

"Кротоне": Кордас, Куомо (Магальян 63), Големич, Луперто, П. Перейра, Молина, Дзанеллато, Вулич (Петриччионе 89), Реца, Мессиас, Ривьер (Симы 59)

"Парма": Сепе, Бузи (Якопони 46), Осорио (Валенти 83), Алвеш, Гальоло, Эрнани (Сиприен 76), Зом (Брунетта 46), Куртич, Куцка, Карамо, Инглезе (Корнелиус 60)

Предупреждения: Куомо 55, Големич 79, Реца 90+1, Луперто 90+3 - Куртич 33, Эрнани 45+1, Куцка 46, Инглезе 47, Сиприен 88, Якопони 90+1

"Кротоне" и "Парма" после слабого начала сезона начали просыпаться, но в последнем туре вновь уступили. "Крестоносцы" начали с шести очков в восьми турах, затем не проиграли в четырёх, в том числе и "Милану", а в 13-ом туре получили 0:4 от "Ювентуса". "Акулы" набрали лишь два в десяти, затем разгромили "Специю", не пропустили в Удине и отступили 1:3 от "Сампдории". Обеим командам проигрывать было нельзя, иначе подпустят/отпустят прямого конкурента, и кошмары начала сезона вернутся. И обе постарались очень прилично. Гостей вновь подвела реализация.

В первом тайме динамичного интересного матча доминировал "Кротоне", при этом "Парма" контратаковала опаснее, при этом в контратаках забил как раз соперник. Карамо не попал из убойной позиции, попал в стойку после отличной комбинации. А удар Мессиаса после разворота и его же блестящий черпачок с 17-ти метров (пасы Рецы и Молины с флангов) Сепе не отбил. Во втором тайме "Парма" давила, Куцка попал головой с углового. Зато Кордас блестяще выиграл дуэль с Карамо и вытащил удар головой Брунетты из-под перекладины. На последней минуте Куцка чуть не попал с 17-ти метров.

Хороший матч. С 13-ю ударами в створ ворот. Но довольна им осталась лишь одна команда. "Кротоне" поднимается на 18-ое место, "Парма" на 15-ом на расстоянии лишь трёх очков.