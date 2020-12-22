Конте уверен, что игроки Интера отдадут все силы в последнем матче года

Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий перед матчем против "Вероны".

"Два дня назад мы провели непростой матч в чемпионате, а уже сегодня готовимся к следующему. Уверен, что игроки отдадут все силы, чтобы достойно провести последний матч года.

После матча мы обсудим все вопросы с руководством. Уверен, что это нужно сделать до открытие трансферного окна", - заявил Конте.

Сейчас миланский клуб занимает в таблице второе место.