Италия
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Конте уверен, что игроки Интера отдадут все силы в последнем матче года
В Лиге Чемпионов этого сделать не получилось
Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий перед матчем против "Вероны".
"Два дня назад мы провели непростой матч в чемпионате, а уже сегодня готовимся к следующему. Уверен, что игроки отдадут все силы, чтобы достойно провести последний матч года.
После матча мы обсудим все вопросы с руководством. Уверен, что это нужно сделать до открытие трансферного окна", - заявил Конте.
Сейчас миланский клуб занимает в таблице второе место.
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