Официально: Аталанта согласовала переход защитника Генка

Официальная пресс-служба "Генка" передает, что Йоаким Мехле продолжит карьеру в "Аталанте".

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Трансфер был полностью согласован и защитник перейдет в итальянский клуб уже зимой. Сумма трансфера, а также длительность контракта пока не сообщается.

Мехле играет на позиции правого защитника. Весь текущий сезон играл в основе "Гента", проведя за это время 16 матчей и отдав пять голевых.

Joakim Mæhle verhuist naar Atalanta Bergamo.

De transfer is helemaal afgerond.

Zondag nemen we afscheid van 'Joa', na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Tak Joakim! ????????????⚪️????



???? https://t.co/RTbRYCYxNU#krcgenk #mijnploeg #takjoakim pic.twitter.com/vGeou8UPz9 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 22, 2020

Отметим, что из "Генка" в "Аталанту" до этого уже переходили двое - Малиновский и Кастань.