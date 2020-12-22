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Официально: Аталанта согласовала переход защитника Генка
По известной дороге
Официальная пресс-служба "Генка" передает, что Йоаким Мехле продолжит карьеру в "Аталанте".
Трансфер был полностью согласован и защитник перейдет в итальянский клуб уже зимой. Сумма трансфера, а также длительность контракта пока не сообщается.
Мехле играет на позиции правого защитника. Весь текущий сезон играл в основе "Гента", проведя за это время 16 матчей и отдав пять голевых.
Joakim Mæhle verhuist naar Atalanta Bergamo.— KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 22, 2020
De transfer is helemaal afgerond.
Zondag nemen we afscheid van 'Joa', na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Tak Joakim! ????????????⚪️????
???? https://t.co/RTbRYCYxNU#krcgenk #mijnploeg #takjoakim pic.twitter.com/vGeou8UPz9
Отметим, что из "Генка" в "Аталанту" до этого уже переходили двое - Малиновский и Кастань.
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