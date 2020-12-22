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Официально: Аталанта согласовала переход защитника Генка

Италия
(1 голосов)

По известной дороге

Официально: Аталанта согласовала переход защитника Генка
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Генка" передает, что Йоаким Мехле продолжит карьеру в "Аталанте".

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Трансфер был полностью согласован и защитник перейдет в итальянский клуб уже зимой. Сумма трансфера, а также длительность контракта пока не сообщается.

Мехле играет на позиции правого защитника. Весь текущий сезон играл в основе "Гента", проведя за это время 16 матчей и отдав пять голевых.

Отметим, что из "Генка" в "Аталанту" до этого уже переходили двое - Малиновский и Кастань.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Генк Йоаким Мехле
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
22.12.2020 в 23:42
Предпочли какого-то ноунейма самому Коваленко! Будут локти себе кусать!
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