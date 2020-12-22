Ювентус - Фиорентина 0:3. Мешок Рождественских подарков для врагов чемпиона

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3

Голы: Влахович 3, Алекс Сандро 76 (автогол), Касерес 81

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт (Фработта 88), Бонуччи, Алекс Сандро, Кьеза, МакКенни (Кулушевски 73), Бентанкур, Рэмзи (Данило 20), Мората (Бернардески 46), Криштиану Роналду

"Фиорентина": Драговски, Касерес, Миленкович, Х. Пеццелла, Игор, Бираги (Венути 82), Амрабат, Валеро (Пулгар 52), Кастровилли, Рибери (Бонавентура 82), Влахович (Куаме 75)

Предупреждения: Данило 85 - Бираги 22, Рибери 37, Валеро 47, Х. Пеццелла 84

Удаление: Куадрадо 17 (прямая красная)

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

В "Ювентусе" уже почувствовали, что выходят на правильный путь. 4:0 в Парме Андреа Пирло и игроки назвали громким подтверждением этого. Кроме Джанлуиджи Буффона, заявившего, что командой Пирло "Юве" станет лишь после 7-8 таких матчей. От встречи с "Фиорентиной" ожидалось продолжение серии. Ведь тосканцы борются за выживание, в конструировании атак и реализации просто ужасны. В гостях не забивали в четырёх матчах подряд. А их традиционная ненависть к "Ювентусу" в очных матчах не слишком проявляется. В Турине они проиграли девять матчей подряд. Но на этот раз удивили.

Вечер туринцев уже начался плохо. Вердиктом об отмене технической победы над "Наполи". Серией потерь мяча в центре поля. После одной из них Рибери послал Влаховича в прорыв через полполя. После других выходы двух-трёх на одного были запороты плохими пасами. Въезд Куадрадо в ногу Кастровилли, с помощью ВАР правильно оценённый красной карточкой, вывел "бьянконери" на первое место в лигах Топ-5 по удалениям. И лишь усилил панику. Пострадавший вскоре завершал променад четырёх игроков в штрафной Щесны ударом низом. Войцех спас. 61 процент владения мячом был совершенно бесполезным.

Постепенно "Ювентус" всё же пришёл в себя. В крайне жёсткой борьбе начал побеждать чаще. Отдал сопернику мяч и пытался ловить на контратаках. Криштиану Роналду прорвался слева и пробил рядом со стойкой, пробил и издали (вратарь). Защитник и Драговски чуть не привезли гол. Второй тайм хозяева и вовсе начали мощным давлением. Уже гости паниковали. Роналду даже забил головой. Правда, из офсайда. А постепенно "Фиорентина" пришла в себя, вновь устроила битву в центре. Драговски чётко отбил удар Кьезы из правой части штрафной. А Сандро замкнул прострел Бираги не туда...

"Фиорентина" чуть не ответила своим подарком, когда Драговски выпустил простой мяч, а затем вступил в очень рискованный стык с Бернардески. Это было похоже на пенальти. Однако ВАР, проверив видео сам, даже не позвал арбитра. А вскоре пришёл ещё один подарок от чемпиона. Рибери получил мяч от Бонуччи, отдал Бираги на фланг, а тот прострелил на Касереса.

Сегодня "Ювентус" раздал немало подарков сопернику, выглядел совершенно разобранным, лишённым идей. И до, и после удаления. После крупной победы такое выступление и первое поражение в сезоне в лиге именно в такой момент возвращает вопросы о потере чемпионского характера, о потере взрослости этой команды. Она отстаёт от "Интера" уже на шесть очков "чистыми", от "Милана" - на семь. А "Фиорентина" добывает первую победу с Чезаре Пранделли именно на этом стадионе и в таком стиле. Просто невероятно!!!