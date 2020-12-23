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Рибери и компания дают жару. Ювентус - Фиорентина 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Фиорентина, Чемпионат Италии, 22.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Фиорентина, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. С самого начала все для Старой Синьоры пошло не так - уже на третьей минуте Влахович открыл счет после гроссмейстерского паса Рибери. Затем Куадрадо получил красную карточку, а после перерыва Алекс Сандро забил в собственные ворота. Подытожил провал команды Пирло Касерас. Интересно, что для Фиорентина это первая победа за девять матчей в Серии А.
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3
Голы: Влахович 3, Алекс Сандро 76 (автогол), Касерес 81
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