Рибери и компания дают жару. Ювентус - Фиорентина 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Фиорентина, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. С самого начала все для Старой Синьоры пошло не так - уже на третьей минуте Влахович открыл счет после гроссмейстерского паса Рибери. Затем Куадрадо получил красную карточку, а после перерыва Алекс Сандро забил в собственные ворота. Подытожил провал команды Пирло Касерас. Интересно, что для Фиорентина это первая победа за девять матчей в Серии А.

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3

Голы: Влахович 3, Алекс Сандро 76 (автогол), Касерес 81