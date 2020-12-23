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Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты

Италия
(1 голосов)

Две миланские команды интересуются 32-летним игроком

Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты
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Аргентинский хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб, сообщает Goal.com.

Гомес снова не попал в заявку бергамасков на матч Серии А и хотел бы перейти в "Милан" или "Интер". Помимо миланских команд, 32-летним хавбеком интересуются "ПСЖ" и "Рома".

Ранее сообщалось, что Гомес хочет покинуть клуб из-за конфликта с наставником Гасперини. У них был конфликт в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна". Игрок заявил, что расскажет обо всем после ухода из команды.

Аргентинец перешел в "Аталанту" еще в сентябре 2014-го года из харьковского "Металлиста". С тех пор он провел за "бергамасков" 252 матча, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Интер (Милан) Милан
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Комментарии (1)
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fabo52
23.12.2020 в 10:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 09:27
Креативная гниль появится в другой команде...
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