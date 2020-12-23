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Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты
Две миланские команды интересуются 32-летним игроком
Аргентинский хавбек "Аталанты"
Гомес снова не попал в заявку бергамасков на матч Серии А и хотел бы перейти в "Милан" или "Интер". Помимо миланских команд, 32-летним хавбеком интересуются "ПСЖ" и "Рома".
Ранее сообщалось, что Гомес хочет покинуть клуб из-за конфликта с наставником Гасперини. У них был конфликт в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна". Игрок заявил, что расскажет обо всем после ухода из команды.
Аргентинец перешел в "Аталанту" еще в сентябре 2014-го года из харьковского "Металлиста". С тех пор он провел за "бергамасков" 252 матча, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу.
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