Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты

Аргентинский хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб, сообщает Goal.com.

Гомес снова не попал в заявку бергамасков на матч Серии А и хотел бы перейти в "Милан" или "Интер". Помимо миланских команд, 32-летним хавбеком интересуются "ПСЖ" и "Рома".

Ранее сообщалось, что Гомес хочет покинуть клуб из-за конфликта с наставником Гасперини. У них был конфликт в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна". Игрок заявил, что расскажет обо всем после ухода из команды.

Аргентинец перешел в "Аталанту" еще в сентябре 2014-го года из харьковского "Металлиста". С тех пор он провел за "бергамасков" 252 матча, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу.