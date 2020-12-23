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Милан - Лацио. Аудио LIVE трансляция центрального матча Серии А
У "россонери" больше нет права на осечку
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы - Александр Рыженко и Сергей Швец.
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"Милан" остаётся единственной командой, которая ещё не проигрывала в чемпионате страны. Но в последнее время "россонери" идут по дистанции очень тяжело, и соседи из "Интера" уже сократили отставание до одного балла. Теперь каждая следующая осечка может стоить подопечным Стефано Пиоли первого места. Сейчас же в соперниках ещё и "Лацио", который по ходу нынешнего сезона не уступал ни "Ювентусу", ни "Интеру". Сумеет ли "Милан" сохранить лидерство в таблице и ноль в графе поражений? Ответ вы сможете узнать в нашей аудио трансляции, которая начнётся в 21:40 по киевскому времени.
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