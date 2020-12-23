Расистский скандал в Италии: Игрок сказал темнокожему сопернику про "восстание рабов"

Футбольный клуб "Кьево" выступил с заявлением, в котором осудил поведение нападающего ФК "Пизы" Микеле Маркони во вчерашнем матче команд Серии B (2:2).

Итальянский игрок обратился к нигерийскому полузащитнику Джоэлу Оби и среди прочего напомнил про "восстание рабов". В "Кьево" углядели в поведении Маркони проявление расизма.

"Клуб выражает Оби полную солидарность в связи с произнесенной в его адрес расистской фразой. Слова Маркони отвратительны и несправедливы, они не имеют ничего общего с основными спортивными ценностями, этикой и уважением. "Кьево" решительно осуждает расистское поведение в отношении Оби и считает его позорным.

Мы сожалеем, что предложение, которое услышали практически все, кто был на поле, не повлекло никаких дисциплинарных санкций – ни со стороны судьи, ни со стороны его помощников, резервного рефери или государственных представителей. Клуб всегда поддерживает ценности этики, уважения и фэйр-плей. Мы продолжим оставаться на передовой линии в борьбе со всеми формами расизма и жестокости как на поле, так и за его пределами", — говорится в официальном заявлении.