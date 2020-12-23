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"Наш худший матч в сезоне". Бонуччи извинился перед болельщиками за разгромное поражение

Италия
(1 голосов)

И есть за что

"Наш худший матч в сезоне". Бонуччи извинился перед болельщиками за разгромное поражение
UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался после вчерашнего поражения его команды.

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"Это худший матч "Ювентуса" в этом сезоне. Прежде всего, хотел бы извиниться перед фанатами. Больше нечего добавить", - заявил защитник.

Отметим, что вчера команда Пирло впервые проиграла в Серии А.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (1)
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fabo53
23.12.2020 в 18:58
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