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"Наш худший матч в сезоне". Бонуччи извинился перед болельщиками за разгромное поражение
И есть за что
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался после вчерашнего поражения его команды.
"Это худший матч "Ювентуса" в этом сезоне. Прежде всего, хотел бы извиниться перед фанатами. Больше нечего добавить", - заявил защитник.
Отметим, что вчера команда Пирло впервые проиграла в Серии А.
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fabo53
23.12.2020 в 18:58
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