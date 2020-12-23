"Наш худший матч в сезоне". Бонуччи извинился перед болельщиками за разгромное поражение

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался после вчерашнего поражения его команды.

"Это худший матч "Ювентуса" в этом сезоне. Прежде всего, хотел бы извиниться перед фанатами. Больше нечего добавить", - заявил защитник.

Отметим, что вчера команда Пирло впервые проиграла в Серии А.