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Серия А. Громкое заявление Интера после провала Ювентуса

Италия
(2 голосов)

Седьмая победа миланцев подряд

Серия А. Громкое заявление Интера после провала Ювентуса
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 1:2

Голы: Илич 63 - Лаутаро Мартинес 52, Шкриньяр 69

"Эллас Верона": Сильвестри, Давидович (Ловато 31, Гюнтер 59), Маньяни, Чеккерини, Фараони, Велозу, Тамез, Димарко, Дзакканьи (Лазович 53), Сальседо (Илич 46), Э. Колли (Рюгг 53)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Янг, Перишич (Видаль 70), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Гальярдини 87)

Предупреждения: Давидович 29, Дзакканьи 45+3, Димарко 64, Маньяни 79 - Брозович 45+1, Бастони 83

По мнению Антонио Конте, шесть побед подряд принесли "Интеру" стабильность. А поражение "Ювентуса" вчера должно было заставить почувствовать запах крови. Как и ожидания сложного матча лидера лиги "Милана" против "Лацио". Окончание года в таком состоянии с победой в Вероне принесло бы сумасшедший заряд энергии. Правда, для получения этого заряда нужно было победить грозу грандов. Им веронцы ещё не проигрывали, остановили "Милан", "Ювентус" и "Рому", за последний месяц победили "Аталанту" и "Лацио". Потому победа над ними была бы громким заявлением. И его мы услыхали.

Судьба обоих очных матчей в предыдущем сезоне решилась после 82-ой минуты. В целом в последнее время "Интер" в первых таймах спит. И здесь Конте прежде всего попытался перекрыть соперника. Даже шокировал переходом на его схему 3-4-2-1. Оттого первый тайм вышел скучным, иногда быстрым, чаще заторможенным и всегда неточным. Со множеством дуэлей. То есть таким, который нравится "Вероне". "Интер" не пытался высоко прессинговать. Создал он лишь прорыв Лукаку слева с прострелом на Лаутаро. Соперник создал комбинацию Дзакканьи с Димарко слева. Вратари выручили.

Семь своих предыдущих голов "нерадзурри" забили во втором тайме. Здесь они также попытались начать активнее. Не сказать, что очень умно. Однако один из забросов Хакими с фланга Мартинес красиво замкнул. Веронцам пришлось ускоряться, бросать игроков в атаку. Это сработало уже через 12 минут. Точнее, соперник преподнёс подарок. Банальный навес Фараони с правого фланга Ханданович почему-то отбил по-волейбольному, и прямо на Шкриньяра, тот запутался в ногах и позволил Иличу протолкнуть мяч. Впрочем, словак уже через шесть минут исправился, красиво замкнув головой навес Брозовича.

После этого гола "Интер" уже удерживал преимущество правильно. Не ставил "автобус", а пытался владеть мячом, комбинировать. Он даже угрожал воротам чаще, чем "Верона". Опасные удары Лукаку и Лаутаро приходилось блокировать. Ромелу чуть не замкнул прострел с четырёх метров. Соперник был близок к ответу лишь прямым штрафным ударом Димарко. Чуть неточным.

Подопечные Конте заканчивают год семью победами подряд. Лишь две из них были уверенными. В целом в 14-ти первых турах они лишь трижды не пропускали. С другой стороны, забили 38 мячей, повторив рекорд 59-летней давности. А главное - опережают "Ювентус" уже на девять очков и выходят на первое место, обходя "Милан". Пусть у обоих и матч в запасе, но заявление "Интера" точно громкое.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Эллас Верона
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