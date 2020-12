Генеральный директор Интера подтвердил, что Эриксен будет выставлен на трансфер

Генеральный директор "Интера"" Джузеппе Маротта подтвердил, что уже зимой Кристиан Эриксен сможет покинуть клуб.

"Могу подтвердить, что Эриксен будет выставлен на трансфер. Он сможет покинуть клуб в январе. Кристиан не входит в наши планы и ему следует найти команду, где он сможет играть", - заявил Маротта.

Inter CEO Marotta to @SkySport: "Yes, I can confirm that Christian Eriksen is on the transfer list. He's gonna leave in January. He's not functional to our plans and he had difficulty here at Inter. I think it's right that Christian goes away to find more space". ???????? #Eriksen