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Генеральный директор Интера подтвердил, что Эриксен будет выставлен на трансфер

Италия
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Потерянный год датчанина

Генеральный директор Интера подтвердил, что Эриксен будет выставлен на трансфер
UA-Футбол
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Генеральный директор "Интера"" Джузеппе Маротта подтвердил, что уже зимой Кристиан Эриксен сможет покинуть клуб.

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"Могу подтвердить, что Эриксен будет выставлен на трансфер. Он сможет покинуть клуб в январе. Кристиан не входит в наши планы и ему следует найти команду, где он сможет играть", - заявил Маротта.

Отметим, что Эриксен перешел в состав "Интера" зимой 2019-го. С того времени датчанин успел сыграть 38 матчей, забить четыре гола и отдать три голевые передачи.

Интерес к Кристиану ранее проявляли "Аталанта", "МЮ" и "Арсенал".

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В статье: Кристиан Эриксен Джузеппе Маротта Интер (Милан)
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