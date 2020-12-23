Серия А. Милан - Лацио 3:2. Дьявольский характер

Милан. "Джузеппе Меацца"



"Милан" - "Лацио" 3:2



Голы: Ребич 10, Чалханоглу 17 (пен.), Эрнандес 90+3 - Луис Альберто 27, Иммобиле 59

Нереализованный пенальти: Иммобиле 27 (вратарь)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Далот 90+1), Калулу, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс (Кастильехо 64, Мальдини 90), Чалханоглу, Ребич, Леау (Хауге 80)

"Лацио": Рейна, Патрик (Худт 88), Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Эскаланте (Катальди 46), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 74), Луис Альберто, Марушич, Корреа (Мурики 32), Иммобиле (А. Перейра 74)

Предупреждения: Крунич 41, Эрнандес 79 - Эскаланте 39, Луис Альберто 64, Акпа-Акпро 80, Мурики 88

2019-й год "Милан" закончил 0:5 от "Аталанты" и с ощущениями разваленного клуба. С тех пор он прошёл большой путь. К матчу против "Лацио" подходя первым по очкам и в 2020-ом году, и в сезоне 2020/21, с 25-ю матчами подряд без поражений и 15-ю с как минимум двумя забитыми. Для "Лацио" 2020-й год также был знаковым, с выходом в 1/8 финала Лиги Чемпионов впервые за 20 лет. Правда, нынешний сезон он как раз смазывает худшим началом в каденции Симоне Индзаги по очкам и в 21-ом веке по пропущенным. И возвращение отличной победой над "Наполи" оказалось недолговечным.

"Милан" начал как он любит - в бешеном темпе. На этот раз забить за семь секунд не удалось. Но и за десять минут неплохо. Ребич замкнул головой навес Чалханоглу с углового и забил свой первый гол в сезоне. Ещё до этого Хакан завершал атаку чуть неточно. После этого Леау в контратаке выскочил практически один-на-один. Рейна спас. В ещё одной Ребич отдал пас вместо удара, получил мяч вновь, и Фелипе въехал в него. Затем "Лацио" начал давить, довёл владение мячом до 67-ми процентов, прижал соперника к его воротам. Марушич и Корреа прорывались левее. Неточно и сейв Доннаруммы.

Следует отметить, что, при всём преимуществе, "Лацио" создал совсем немного, темп постепенно падал. "Милан" иногда нервничал, но оборонялся неплохо. Пропустил он до перерыва лишь из-за крайне сомнительного пенальти, назначенного за лёгкое поглаживание Калулу ноги соперника. Да и этот пенальти Доннарумма блестяще отбил в стойку. Подвели защитники, не накрывшие добивание головой Луиса Альберто.

Второй тайм обе команды также начали весьма энергично. Правда, на этот раз контратаки "Милану" не удавались. А "Лацио" давил. Создал он немного, Мурики свой удар запорол. Вновь ошибся Калулу. Он проспал заброс Милинковича-Савича на Иммобиле, и Чиро мягко пробил низом. После этого темп несколько упал, игра выравнялась. Хотя работал по-прежнему Доннарумма. Например, отбивая рикошет от своего же. Хозяева очень устали и скорее боялись проиграть. Хотя и гости на 74-ой минуте почему-то сняли с игры Иммобиле и Милинковича-Савича. Чем фактически согласились на ничью.

Именно эти замены Симоне Индзаги и стали фатальными. После них "Милан" вдруг поверил, что способен победить, нашёл в себе новые силы. Рейна ещё успел спасти от удара Ребича, вскоре хорват, выйдя один-на-один, не попал в ворота. Однако уже в добавленное время вновь сработал угловой. Чалханоглу навесил, Эрнандес чётко замкнул головой. И оставил свою команду зимним чемпионом.

В трёх из последних четырёх матчей "Милан" добывал результат в концовке. До этого делал такое и в матчах против "Удинезе" и "Вероны". Характер этой юной команды просто несгибаем. Даже без Златана, Кьера, Габбии, обоих ведущих опорников - Кесси и Беннасера - она борется до конца и даёт результат. И только за это заслуживает быть первой.