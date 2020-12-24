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Златан привил характер. Милан - Лацио 3:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Милан - Лацио, чемпионат Италии, 23 декабря 2020

Златан привил характер. Милан - Лацио 3:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Лацио, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Россонери лучше начали матч и за 17 первых минут забили дважды, однако Лацио сумел переломить ход игры и в конце концов сравнял счет. Особенно эффектным получился гол Иммобиле, который пробил слета после заброса от Милинковича-Савича. Впрочем, на концовку матча больше сил осталось у Милана - Тео Эрнандес забил победный гол в компенсированное время, что позволило команде Пиоли удержаться на первом месте.

Серия А. 14-й тур
Милан - Лацио 3:2
Голы: Ребич 10 Чалханоглу 17 пен., Эрнандес 90 + 2 - Луис Альберто 28 Иммобиле 59

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В статье: Чиро Иммобиле Хакан Чалханоглу Лацио (Рим) Милан Тео Эрнандес
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