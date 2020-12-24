Златан привил характер. Милан - Лацио 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Лацио, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Россонери лучше начали матч и за 17 первых минут забили дважды, однако Лацио сумел переломить ход игры и в конце концов сравнял счет. Особенно эффектным получился гол Иммобиле, который пробил слета после заброса от Милинковича-Савича. Впрочем, на концовку матча больше сил осталось у Милана - Тео Эрнандес забил победный гол в компенсированное время, что позволило команде Пиоли удержаться на первом месте.

Серия А. 14-й тур

Милан - Лацио 3:2

Голы: Ребич 10 Чалханоглу 17 пен., Эрнандес 90 + 2 - Луис Альберто 28 Иммобиле 59