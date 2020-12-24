Роналду - о поражении от Фиорентины: Мы знаем, что должны отдавать больше себя

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграм прокомментировал поражение от "Фиорентины" (0:3) в Серии А.

- Плохим выступлением и результатом, далеким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но это не оправдание. Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы - "Ювентус"! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле!

Я надеюсь, что эта короткая остановка поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон еще далек от завершения, и, в конце концов, мы верим, что снова будем праздновать вместе с нашими фанатами. Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьемся успеха! - написал Роналду.