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Потеряли там, где не ждали. Болонья - Аталанта 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Болонья - Аталанта, чемпионат Италии, 14-й тур
Вашему вниманию видео обзор матча Болонья - Аталанта, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Бергамцы в середине первого тайма забили дважды усилиями Муриэля, однако удержать свое преимущество не смогли - Болонья после перерыва ответила точными ударами Томиясу и Паза. Руслан Малиновский появился на поле лишь на 84-й минуте и повлиять на игру не смог. Аталанта пока седьмая, Болонья - 13-я.
Серия А, 14-й тур
Болонья - Аталанта 2:2
Голы: Томиясу 73 Паз 82 - Муриель 22 пен., 23
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.12.2020 в 10:07
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