Фонсека уже третий. Рома - Кальяри 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Кальяри, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Команда Паулу Фонсеки склонила чашу весов в свою пользу во втором тайме, когда отличились Джеко и Манчини. Жоау Педру еще успел забить свой второй мяч ударом с пенальти, но этого было мало. Рома вышла на третье место, отставание от Интер, который идет вторым, составляет шесть очков.

Серия А. 14-й тур

Рома - Кальяри 3:2

Голы: Верету 11, Джеко 71, Манчини 77 - Жоау Педру 59, 90 + 1 пен.