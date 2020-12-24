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Фонсека уже третий. Рома - Кальяри 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Рома - Кальяри, чемпионат Италии, 23.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Кальяри, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Команда Паулу Фонсеки склонила чашу весов в свою пользу во втором тайме, когда отличились Джеко и Манчини. Жоау Педру еще успел забить свой второй мяч ударом с пенальти, но этого было мало. Рома вышла на третье место, отставание от Интер, который идет вторым, составляет шесть очков.
Серия А. 14-й тур
Рома - Кальяри 3:2
Голы: Верету 11, Джеко 71, Манчини 77 - Жоау Педру 59, 90 + 1 пен.
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