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Гаттузо: До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю

Италия
(1 голосов)

Специалист живет с заболеванием уже 10 лет

Гаттузо: До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о повязке на глазу и своей болезни.

- У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 10 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь.

В любом случае я жив, притом что до меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, это третий раз, когда оно поражает меня, и на этот раз это был сильный удар. Конечно, всё наладится, и я буду ещё более красивым. Мне неприятно всё это видеть, но это тоже пройдёт.

Знаю, что мои игроки переживали, видя меня таким, даже если я скрывал это в последние несколько дней. Я так сильно боролся с самим собой. Мне не по себе от мысли о том, как люди видят меня таким. Но это нужно принимать, потому что в жизни всё бывает гораздо хуже, и мне посчастливилось заниматься тем, что мне нравится, - цитирует Гаттузо Sky Sport.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
24.12.2020 в 09:52
С нетерпением ждем кошерных вакцин- и не такие заболевания увидим, повсеместно...А Гаттузо, Гаттузо здоровья...
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