Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаттузо: До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю
Специалист живет с заболеванием уже 10 лет
Главный тренер "Наполи"
- У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 10 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь.
В любом случае я жив, притом что до меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, это третий раз, когда оно поражает меня, и на этот раз это был сильный удар. Конечно, всё наладится, и я буду ещё более красивым. Мне неприятно всё это видеть, но это тоже пройдёт.
Знаю, что мои игроки переживали, видя меня таким, даже если я скрывал это в последние несколько дней. Я так сильно боролся с самим собой. Мне не по себе от мысли о том, как люди видят меня таким. Но это нужно принимать, потому что в жизни всё бывает гораздо хуже, и мне посчастливилось заниматься тем, что мне нравится, - цитирует Гаттузо Sky Sport.
Популярное сейчас
- Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
- Серия А. Победа Ромы, потери очков Аталанты и Наполи
- Кубок Испании. Первый раунд. Результаты матчей
- Одна замена перевернули все с ног на голову. Аталанта - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО