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Пиоли - о победе над Лацио: Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче

Италия
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"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, на очко опережая "Интер"

Пиоли - о победе над Лацио: Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал матч с "Лацио" (3:2) в 14-м туре Серии А.

- Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное. "Лацио" – мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали.

Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче, – цитирует Пиоли Football Italia.

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В статье: Стефано Пиоли Лацио (Рим) Милан
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