Италия
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Пиоли - о победе над Лацио: Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче
"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, на очко опережая "Интер"
Главный тренер "Милана"
- Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное. "Лацио" – мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали.
Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче, – цитирует Пиоли Football Italia.
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