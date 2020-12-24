Пиоли - о победе над Лацио: Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал матч с "Лацио" (3:2) в 14-м туре Серии А.

- Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное. "Лацио" – мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали.

Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче, – цитирует Пиоли Football Italia.