Лидер на два часа. Верона - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Верона – Интер в 14-м тура Серии А 2020/21, который завершился со счетом 1:2. В первой половине поединка команды не забивали голов, но при этом создавали опасные моменты. На 52-й минуте Интер открыл счет благодаря забитому голу Лаутаро Мартинеса. В середине второго тайма Верона отыгралась - Иван Ильич воспользовался потерей мяча голкипером. Вскоре подопечные Антонио Конте во второй раз повели в счете, когда Милан Шкриньяр точным ударом поразил головой ворота Марко Сильвестри. Заметим, что после этой победы Интер возглавил турнирную таблицу Серии А. Правда, лишь до того момента, пока не закончился поединок Милана с Лацио. Россонери забили победный на 90+2-й и снова опередили команду Конте на один балл.

Серия А. 14-й тур

Верона - Интер 1:2

Голы: Илич 63 - Мартинес 52, Шкриньяр 69