Милан в Стране Чудес, Ювентус в Зазеркалье. Итоги 14-го тура Серии А

Кротоне - Парма 2:1

Ювентус - Фиорентина 0:3

Эллас Верона - Интер 1:2

Милан - Лацио 3:2

Болонья - Аталанта 2:2

Рома - Кальяри 3:2

Наполи - Торино 1:1

Сампдория - Сассуоло 2:3

Специя - Дженоа 1:2

Удинезе - Беневенто 0:2

В 14-ом туре Серии А наверняка ожидались бурные события в матчах с участием миланских команд и, учитывая предыдущие события, ничего необычного в других матчах. "Милан" и "Интер" ожидания подтвердили. А другие - даже превзошли. Исторический провал "Ювентуса", необычная потеря очков "Аталанты", продолжение падения "Наполи", прорывы аутсайдеров, и всё это - с 35-ю голами и драмами. 2020-й год, тяжёлый, но невероятно интересный для Серии А, закончен на мажорной ноте.

Рождество нового "Милана"

Сколько можно продержаться на характере? Оказывается, можно даже стать зимним чемпионом. "Милан" в последнее время ощутимо страдает, если бы не три гола в трёх декабрьских матчах после 82-ой минуты (в том числе и два в добавленное время) - у него было бы два поражения от аутсайдеров и домашняя ничья с "Лацио". Если добавить вырванные таким же образом ничью с "Вероной" и победу над "Удинезе" - получается, что концовки добавили в копилку команды семь очков. Но дело даже не в очках. А в этом умении самой юной команды "Милана" за последние 16 лет бороться до последнего.

Говорили, что это команда Златана, что Симон Кьер - Златан обороны. Что Беннасер и Кесси - моторы команды в центре поля. Вчера никого из них на поле не было. А в центре обороны играл четвёртый по ранжиру юный Пьер Калулу. Играл и ошибался, привезя пенальти и проспав Чиро Иммобиле при втором голе. В целом по игре вчера "россонери" уступили, во втором матче подряд владели мячом менее сорока процентов времени. Часто приходилось нервно отбиваться. Но в итоге "огонь, который горит у нас внутри", "наша душа" (Стефано Пиоли), вновь выручили. И это не пустые слова.

Игроки и тренер бешено праздновали победу, собирались в центральном круге, даже танцевали. Даже всегда сдержанный Паоло Мальдини на трибуне праздновал победный гол бурно. Отчего так бурно? Легко понять, если вспомнить о прошлом. Капитан Алессио Романьоли помнит: "Мы страдали во время предыдущих праздников Рождества, поэтому мы собираемся наслаждаться этим. Ведь очень многое изменилось за год". Да, 2019-й год закончился 0:5 от "Аталанты". 2020-й "Милан" заканчивает зимним чемпионом и чемпионом календарного года. Последним - даже с отрывом в шесть очков.

Другой характер

"Интер" также не обошёлся без характера. Без него не одержишь семь побед подряд. Особенно, учитывая, что пять из них были тяжёлыми. Без него не переиграешь "Верону", до этого в нынешнем сезоне не уступавшую грандам - ни "Ювентусу", ни "Милану", ни "Роме", ни "Аталанте", ни "Лацио". "Мы показали, что хотим выиграть любой ценой". Подопечные Антонио Конте действительно показали. Они были близки к выстрелу себе в ногу именно после подарка "Ювентуса", что случалось уже много раз в сезоне 2019/20. Но сумели повернуть на другой путь. Возможно, чемпионский путь.

В игровом плане к команде больше претензий. Слишком боязливый первый тайм без прессинга, даже неслыханный для Конте переход на тактическую схему соперника, прижатие к своим воротам сразу же после забитого. Дикий пропущенный после дикой ошибки Самира Хандановича и диких неуклюжих действий Милана Шкриньяра (позволить сопернику протолкнуть мяч в ворота, когда ты плотно прикрываешь мяч корпусом, нужно уметь). Однако словак тут же реабилитировался голом. А затем "Интер" действовал уже как гранд. Защищался без проблем, часто держал мяч и атаковал.

Победа, которая может быть золотой.

"АнтиЮвентус"

Накатывать на финиш мощно у "Ювентуса" в крови. Вроде бы он уже начал 4:0 в Парме, игрой, которую хотел увидеть Андреа Пирло. Но не случайно я обращал внимание на слова Джанлуиджи Буффона после того матча о взлётах и падениях с этим тренером. Джиджи добавил, что взлёты с ним великолепны. Оказывается, и падения особенны, оглушительны. А, вообще-то, и то, и другое - явный признак нестабильности. Признак потери самой сущности "Ювентуса". Туринская команда ныне выглядит совершенно обыкновенной в плане и игры, и характера. Иногда даже слабой.

Серия потерь в центре поля в самом начале, пропущенный на третьей минуте с прорыва через полполя, пятое удаление в сезоне, то есть первое место по ним в лигах Топ-5, растерянность после него, неудачный штурм в начале второго тайма и пропущенные в концовке - всё это составило пазл наибольшего домашнего поражения в лиге с 2011-го года. Всё это "АнтиЮвентус", "Ювентус" навыворот, "Ювентус" в Зазеркалье. И возмущение действиями арбитра (вице-президент Павел Недвед даже покинул стадион во время матча) не отвечает на главный вопрос. "Где вообще "Ювентус"?

Такое начало - вовсе не худшее для "бьянконери" за последние десять лет. В сезоне 2015/16 они и вовсе были близки к зоне вылета, в 13-ти первых матчах набрали на три очка меньше. А в итоге уверенно выиграли чемпионат. Поражение от "Фиорентины" - вообще-то, первое в сезоне в лиге. Однако оно символизирует гораздо больше.

Наказание за высокомерие

Три победы в десяти последних матчах лиги - плохой результат. Вообще-то, четыре в десяти - также не лучший. Но в случае победы в Болонье было бы три в последних четырёх, а это уже заявка на возвращение привычного алгоритма "тяжёлая осень - замечательная зима". Но не сложилось. Более того, впервые с 11-го июля "Аталанта" забила два мяча, но не победила, впервые с октября 2019-го (!!) позволила сопернику вернуться с 0:2 и не проиграть. Да ещё и сопернику, в последнее время выглядевшему невразумительно. Сопернику, у которого выиграл восемь из девяти предыдущих матчей.

Бергамцы попытались сыграть на минимуме усилий. В первые 20 минут не пробивали по воротам, затем, после двух голов подряд, отдали сопернику мяч. И в последней четверти матча наказание их настигло. Причём оба гола были пропущены от защитников. Джан Пьеро Гасперини говорил о контроле над игрой, о множестве шансов забить, но больше - о высокомерии, заносчивости своих игроков. Тревожный диагноз, тем более, что никаких причин быть высокомерными, учитывая общие результаты в лиге, нет.

"Наполи" также отнёсся высокомерно к сопернику. "Торино" проводит ужасный сезон, закончил тур последним в лиге, впервые в истории выиграл лишь один матч из первых 13-ти. И ему неаполитанцы умудрились уступать по игре и желанию, не выжимая из 65-ти процентов владения мячом ничего. Плохой ответ на матч против "Лацио", который в самом клубе назвали худшим в сезоне. Дженнаро Гаттузо выглядел измученным, говорил о потерях игроков и о своей болезни глаз, повлиявшей и на его работу, и на настроение подопечных. Слабое оправдание. Именно в такой ситуации нужно было удвоить усилия.

"Мы должны зацепиться за это очко и считать его ценным", - давно не чувствовались такие упаднические, пораженческие настроения Гаттузо. Что происходит с ним и с командой? Если бы не спасение Лоренцо Инсинье в добавленное время, состоялось бы третье поражение подряд.

Высокомерно ли повёл себя "Лацио"? Замены Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича на 74-ой минуте при 2:2 и совершенно открытой игре наводят на такую мысль. Подобные уже чуть не стоили Симоне Индзаги вылета из Лиги Чемпионов. Его команда после провального начала не стушевалась, вернулась с 0:2, доминировала, заставляла соперника нервничать. И вдруг в последнем матче в году, перед отдыхом, в матче, который был обязан стать продолжением после выноса "Наполи" и стереть худшее начало сезона за пять лет, такие замены. После которых "Милан" проснулся и устроил финальный штурм.

Индзаги назвал результат жестоким, несправедливым, говорил о доминировании своей команды. Но чем это поможет? Она всего лишь восьмая.

Чёткие алгоритмы

Это просто какой-то феномен. В матчах против Топ-9 "Рома" почти никогда не побеждает, часто проваливается. Зато в матчах против остальных добывает максимум очков и забивает кучу мячей. Уже 13 побед подряд, уже 41 забитый. С "Кальяри", наверное, было труднее всех, провал в Бергамо "мальчиков против мужчин" (Паулу Фонсека) висел тяжёлым грузом, сценарий матча "Аталанты" в Болонье практически повторился. К плохим показателям пропущенных во вторых таймах добавились ещё два (уже 15). Тем не менее, победа добыта. Причём в первом тайме нужно было забивать не один, а четыре.

"Мы должны были забить больше, мы создали много опасных моментов. Мы преодолели тяжёлые моменты как команда. Никто не верил до начала сезона, что мы будем третьими". Фонсека прав, не верили. Получается, алгоритм "Топ-9-не Топ-9" работает.

Алгоритм "Сассуоло" иной. Но он также ясен. Скромная команда начала сезон блестяще, привлекла внимание, внимания испугалась, выдала лишь две победы в семи матчах. Её наставник начал признавать, что играет плохо. А затем, когда на неё уже прекратили обращать внимание, победила и вновь прокралась в Топ-4. Она уступила "Сампдории" в гостях по ударам по воротам почти вдвое, зато реализовала как следует. Во многом - благодаря возвращению лидера своей атаки Франческо Капуто с голом и ассистом. Слишком долго его не хватало.

Чем меньше мы будем замечать "Сассуоло" - тем больше он будет заметен.

Прорыв аутсайдеров

14-й тур стал туром прорыва аутсайдеров. "Кротоне" добыл уже вторую победу и не проиграл третий матч за 11 дней. Два волшебных действия Жуниора Мессиаса, ещё четыре года назад работавшего грузчиком, и сейвы Кордаса, помогли переиграть "Парму". "Дженоа" в первом матче с Давиде Баллардини добыла первую победу за 13 туров, важнейшую гостевую в битве за шесть очков. Тем самым Баллардини, которого несколько лет назад при увольнении Энрико Прециози называл ужасным тренером, не умеющим тренировать вовсе. Ничья и хорошая игра "Торино" в Неаполе также в плюс.

Отмечу также новичка "Беневенто", выбравшегося в Топ-10. Ну а "Фиорентина" и вовсе изумила. После восьми матчей без побед первую победу с Чезаре Пранделли добыть против "Ювентуса". В таком собственном состоянии так переиграть туринцев в Турине впервые за 12 лет. Причём совершенно по делу, с игрой, достойной лучших времён этого клуба. Например, времён первой каденции Пранделли. Когда "фиалки" и добыли ту свою последнюю победу в Турине. Такую историю выдумать невозможно.

Украинский след

Как хотите, но в последних трёх матчах схема 3-5-2 "Аталанты" не работает. С ней она уступала "Ювентусу" и "Роме", с ней счёт на 84-ой минуте матча в Болонье был всего лишь 2:2. Именно тогда на поле появился Руслан Малиновский, заменив опорника Фройлера. Было уже поздно. Украинец потерял место в стартовом составе и из-за прорыва Йосипа Иличича, и из-за сохранения схемы. Иличич свой выход в составе оправдал и вчера, заработав пенальти и практически ассистировав в другом эпизоде. А вот третий опорник Маттео Пессина не оправдывает. Особенно - во владении мячом.

Что это означает в плане перспектив Руслана в начале января? Зависит от как всегда упрямого Гасперини.

Лучший игрок тура - Франк Рибери ("Фиорентина"). Вдохновитель победы над "Ювентусом"

Прорыв тура - "Фиорентина". Историческая победа над злейшим врагом. Даже круче, чем прорыв "Милана"

Разочарования тура - "Аталанта" и "Наполи". Высокомерны

Лучший вратарь тура - Алекс Кордас ("Кротоне"). Несколько раз спасал

Лучший тренер - Чезаре Пранделли ("Фиорентина"). Нокаутировал Пирло