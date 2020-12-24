  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Время для Реала и Барселоны. Наполи может зимой отпустить Фабиана Руиса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Время для Реала и Барселоны. Наполи может зимой отпустить Фабиана Руиса

Италия
(1 голосов)

Проблемы с новым контрактом

Время для Реала и Барселоны. Наполи может зимой отпустить Фабиана Руиса
UA-Футбол
Новина українською

Уже зимой "Наполи" может отпустить Фабиана Руиса.

По данным Calciomercato.com, руководство неаполитанцев приняло такое решение, так как испанец пока не соглашается продлевать контракт. Полузащитник может быть отпущен за 50 миллионов евро.

Долгое время Руиса связывали с "Реалом" и "Барселоной". Однако, интерес к игроку также проявляют "ПСЖ" и "Эвертон".

Читайте такжеАгент Фабиана Руиса подтвердил интерес Реала к его клиенту

В текущем сезоне Руис отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Фабиан Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...