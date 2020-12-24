Время для Реала и Барселоны. Наполи может зимой отпустить Фабиана Руиса

Уже зимой "Наполи" может отпустить Фабиана Руиса.

По данным Calciomercato.com, руководство неаполитанцев приняло такое решение, так как испанец пока не соглашается продлевать контракт. Полузащитник может быть отпущен за 50 миллионов евро.

Долгое время Руиса связывали с "Реалом" и "Барселоной". Однако, интерес к игроку также проявляют "ПСЖ" и "Эвертон".

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В текущем сезоне Руис отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.