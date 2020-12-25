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Ювентус заинтересовался американским защитником
Ранее "Рома" торговалась за Рейнолдса
Защитник "Далласа" Брайан Рейнолдс попал в сферу внимания клуба итальянской Серии А.
Туринский
Также "Рома" предлогала 7,5 млн евро за Рейнолдса.
Сообщается, что оформить трансфер туринцам может помочь то, что Рейнолдс и 22-летний хавбек "Юве" Уэстон Маккенни родились в Техасе.
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Источник:Sport Mediaset
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