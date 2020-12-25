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Ювентус заинтересовался американским защитником

Италия
(1 голосов)

Ранее "Рома" торговалась за Рейнолдса

Ювентус заинтересовался американским защитником
Новина українською

Защитник "Далласа" Брайан Рейнолдс попал в сферу внимания клуба итальянской Серии А.

Туринский "Ювентус" планирует приобрести в январе 19-летнего американца.

Также "Рома" предлогала 7,5 млн евро за Рейнолдса.

Сообщается, что оформить трансфер туринцам может помочь то, что Рейнолдс и 22-летний хавбек "Юве" Уэстон Маккенни родились в Техасе.

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В статье: Ювентус (Турин) трансферы
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Источник:
Sport Mediaset

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