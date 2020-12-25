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Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении
Самый лучший из армян – это Генрих Мхитарян
Полузащитник "
По итогам голосования с участием тренеров и капитанов армянских команд Высшей лиги, а также спортивных журналистов, Мхитарян набрал 133 голоса. Второе место занял Тигран Барсегян ("Астана"), на третьей строчке Ваан Бичахчян ("Жилина").
В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за "Рому" 19 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
До этого футболист играл в таких клубах, как "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".
Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) December 25, 2020
FOR THE ????TH TIME!!!!
Here are the voting results of the Player of the Year 2020:
???? @HenrikhMkh (@OfficialASRoma) - 133
???? Tigran Barseghyan (@fca_astana) - 79
???? Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) - 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a
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