  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении

Италия
(1 голосов)

Самый лучший из армян – это Генрих Мхитарян

Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении
Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан футболистом 2020 года в Армении. Для него это уже десятая подобная награда.

По итогам голосования с участием тренеров и капитанов армянских команд Высшей лиги, а также спортивных журналистов, Мхитарян набрал 133 голоса. Второе место занял Тигран Барсегян ("Астана"), на третьей строчке Ваан Бичахчян ("Жилина").

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за "Рому" 19 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

До этого футболист играл в таких клубах, как "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Армения Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...