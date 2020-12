Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении

Полузащитник " Ромы " Генрих Мхитарян признан футболистом 2020 года в Армении. Для него это уже десятая подобная награда.

По итогам голосования с участием тренеров и капитанов армянских команд Высшей лиги, а также спортивных журналистов, Мхитарян набрал 133 голоса. Второе место занял Тигран Барсегян ("Астана"), на третьей строчке Ваан Бичахчян ("Жилина").

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за "Рому" 19 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

До этого футболист играл в таких клубах, как "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR

FOR THE ????TH TIME!!!!



Here are the voting results of the Player of the Year 2020:



???? @HenrikhMkh (@OfficialASRoma) - 133

???? Tigran Barseghyan (@fca_astana) - 79

???? Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) - 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a