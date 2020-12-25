Италия
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Интер окончательно решился на продажу Наингголана - три клуба среди претендентов
Италию покидать не придется
Миланский "Интер" окончательно решил продать зимой Раджу Наингголана. Об этом передает Calciomercato.
Среди претендентов на бельгийца сразу три итальянских клуба - "Фиорентина", "Торино" и "Кальяри". В составе последних он играл в аренде в прошлом сезоне.
В нынешней кампании Раджа провел пять неполных матчей, не отметившись результативными действиями.
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