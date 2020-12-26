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Рома расторгла контракт с Nike и планирует перейти на New Balance

Италия
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"Волки" могут сменить технического спонсора

Рома расторгла контракт с Nike и планирует перейти на New Balance
Новина українською

"Рома" расторгла с Nike контракт, рассчитанный до 2024 года, согласно которому клуб получал 4 млн евро за сезон.

По информации Corriere dello Sport, в договоре сторон были предусмотрены штрафы в отношении римлян из-за неучастия в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне "волки" играли в Лиге Европы, в нынешнем – вышли в 1/16 финала турнира.

Клуб намерен заключить соглашение с новым техническим спонсором и в настоящий момент уже ведет переговоры с New Balance

Американская компания готова платить "Роме" такую же сумму – 4 млн евро в год плюс значительный процент от продаж игровой формы и атрибутики. Сумма фиксированная и не будет зависеть от попадания в ЛЧ.

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В статье: Рома (Рим)
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