Рома расторгла контракт с Nike и планирует перейти на New Balance

"Рома" расторгла с Nike контракт, рассчитанный до 2024 года, согласно которому клуб получал 4 млн евро за сезон.

По информации Corriere dello Sport, в договоре сторон были предусмотрены штрафы в отношении римлян из-за неучастия в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне "волки" играли в Лиге Европы, в нынешнем – вышли в 1/16 финала турнира.

Клуб намерен заключить соглашение с новым техническим спонсором и в настоящий момент уже ведет переговоры с New Balance

Американская компания готова платить "Роме" такую же сумму – 4 млн евро в год плюс значительный процент от продаж игровой формы и атрибутики. Сумма фиксированная и не будет зависеть от попадания в ЛЧ.